В Кузбассе на неделе ожидаются заморозки

В Кузбасс пришли неожиданные холода, которые продержатся в регионе еще около недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс пришли неожиданные холода, которые продержатся в регионе еще около недели. Всему виной холодная арктическая масса, установившаяся на территории области. Кроме того, кузбассовцев ожидает шквалистый ветер. Так, в пятницу, 10 сентября столбики термометров днем покажут +13…+18 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Местами небольшие дожди.

В субботу, 11 сентября, ночью +2…+7 градусов, местами заморозки до -3 градусов, а днем потеплеет до +14…+19 градусов. Ветер сохранит направление, а скорость составит 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду. В темное время суток преимущественно без осадков, после восхода солнца местами прольют кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье, 12 сентября,в ночное время +3…+8 градусов, днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов, местами до +23 градусов. Ветер юго-западный будет сменяться на западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 13 сентября, в ночное время +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем +10…+15 градусов. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Обещают небольшие и умеренные дожди.