Детские поликлиники Кузбасса начали работать без выходных

Власти региона попросили кузбассовцев не ходить с детьми в поликлииклинику без особой необходимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 сентября, в администрации правительства Кузбасса прошло очередное совещание, посвященное эпидемиологической ситуации в регионе.

Пропустить? До пяти дней

Цифры, озвученные на совещании региональным Минздравом не порадовали: в области наблюдается рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Количество обращений с симптомами коронавируса и ОРВИ в больницы региона возросло на 60 процентов, количество вызовов на дом - на 40 процентов. Основная часть заболевших - это дети. Так, например, только на прошлой неделе шесть классов в различных школах Кемеровской области ушли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Да и в целом, в первую декаду сентября число выявляемых случаев ковида среди детей увеличилось в три раза по отношению к первой неделе августа.

Поэтому власти региона приняли дополнительные меры, чтобы уменьшить количество очередей в медицинских учреждениях. Во-первых, теперь принести справку от врача в детский сад или школу необходимо, если ребенок пропустил пять и более дней.

- Лишние походы в поликлинику ни детям, ни родителям не нужны. Туда надо обращаться только за медицинской помощью и только заболевшим детям, - прокомментировал нововведение губернатор Сергей Цивилев.

Во-вторых, в Кемеровской области увеличили время работы «красных зон» в детских поликлиниках. Теперь они будут работать по следующему графику: с понедельника по пятницу - с 8.00 до 20.00, в субботу - до 18.00 и в воскресенье - до 14.00.

- В случае дальнейшего роста заболеваемости на расширенный график приема пациентов будут переведены не только детские, но и взрослые поликлиники, - подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

По второму кругу

На понедельник, 13 сентября, из 2 757 развернутых коек для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией и коронавирусом было занято 2 140, еще порядка 20 процентов находятся в резерве. И если кузбасские медики говорят о росте заболеваемости среди детей, то ситуацию среди взрослого населения они оценивают как стабилизирующуюся. На сегодняшний день количество выявляемых новых случаев ковида составляет около 170 в сутки, тогда как месяц назад - их было на 20-30 случаев больше. Примерно на треть снизилась и смертность от двусторонней полисегментарной пневмонии - осложнения, вызываемого новой коронавирусной инфекцией. Но исключать появления очередной - уже четвертой - волны нельзя. Поэтому сейчас всех, у кого прошел месяц со дня постановки прививки от коронавируса, медики приглашают пройти не менее важную вакцинацию - от гриппа. Первые сто тысяч человек из 1,6 миллиона, кого должны привить - ее уже поставили.

Продолжается в Кузбассе и прививочная кампания против коронавируса. По данным Минздрава региона, первый компонент вакцины получили уже 817 923 жителей региона. Это 50 процентов от запланированного числа. Из них - 221 129 человек старше 60 лет. Два компонента вакцины получили 729 342 кузбассовца. Кроме того, уже порядка 11 тысяч человек поставили прививку от коронавируса повторно: через полгода, после первой дозы полученной вакцины.