На юге Кузбасса выпал первый снег

Сентябрьский снег в регионе - довольно частое явление. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На минувших выходных в горах Кузбасса выпал первый снег. Отличился Таштагольский район, в частности Шерегеш. Правда, снег местные жители запечатлели только на самой горе, да и там он вскоре растаял, а самом поселке не выпало ни снежинки.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что сентябрьский снег в регионе - довольно частое явление, причем не только в горной местности, но и на равнинах. Однако в ближайшие дни его появления в территориях Кузбасса не придется. Да и вообще - впереди потепление. И если во вторник, 14 сентября, и среду,15 сентября, в ночное время ожидаются слабоположительные температуры, местами и до - 3 градусов, а днем +10.. +15 градусов, причем с дождями, то уже в четверг столбики термометров поползут вверх. И хотя в ночь на 16 сентября еще ожидается +3…+7 градусов, с возможными заморозками до -3 градусов, то днем будет уже + 17… +22, причем без всяких осадков и с теплым южным ветром, силой 2-7 метров в секунду. Такая же погода сохранится и в пятницу, 17 сентября. Ветер также сохранит те же скорость и направление, что и накануне. Одним словом, придет «бабье лето».