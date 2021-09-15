Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в интернет-банке для бизнеса

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен сервис «Белый бизнес» для проверки клиентских операций, предоставленный «Контуром»*.

«Белый бизнес» позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь, вследствие ограничений по Федеральному закону №115-ФЗ или блокировки интернет-банка.

Сервис анализирует расчетный счет по 20 параметрам и состоит из трех блоков: это уплата налогов, движение средств по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса. При этом «Белый бизнес» формирует экспресс-отчет с результатами проверки и предоставляет рекомендации по улучшению текущего состояния счета. Сервис проверки можно подключить в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.

Уралсиб - банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (Эксперт РА по итогам 2020 года), активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 477 банкоматов, 421 платежный терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.