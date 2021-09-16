Илья Середюк во второй раз стал главой Кемерова

Принимая присягу, Илья Середюк поклялся действовать в интересах населения города, всей своей деятельностью способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию и благополучию. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

У Кемерова новый-старый мэр. В среду, 15 сентября, Илья Середюк во второй раз вступил в должность градоначальника. Еще на пять лет.

Напомним, впервые руководить муниципалитетом Илья Середюк начал в 2016 году. Тогда его выбрали сами кемеровчане на всеобщем голосовании. А в 2019 году прямые выборы градоначальников в Кузбассе были отменены областным парламентом. Теперь вместо кемеровчан мэров выбирают депутаты городского совета. Простым голосованием.

В этом году на должность главы города претендовали помимо Ильи Середюка еще три человека: директор МБУ «Кемеровские автодороги» Евгений Ветров, председатель регионального отделения партии «Родина» Артем Матвеев и гендиректор АО «КемВод» Андрей Харламов. Но программа социально-экономического развития города на ближайшие годы, представленная Середюком, показалась депутатам наиболее убедительной. И это вполне логично: кто еще так знает нужды города, как человек, который руководил им целых пять лет?! В итоге за Середюка отдали голоса 28 из 29 присутствующих на сессии депутатов горсовета, один воздержался.

- Есть заделы, которые до сих пор еще не реализованы. И остаются вопросы, которыми нужно заниматься. Вместе с поддержкой кемеровчан это стало мотивирующей силой пойти на второй срок. Перед этим я советовался с руководством области и отцами города, как я их называю. Это всеми уважаемые люди. Мне важно было убедиться, что кемеровчан устраивают стиль управления и механизмы решения проблем города, прежде чем принимать решение о выдвижении своей кандидатуры, - так Илья Середюк прокомментировал решение выдвинуть кандидатуру на второй срок.

В среду, 15 сентября, в большом зале администрации Кемерова, в присутствии представителей кемеровских предприятий, организаций, кузбасского парламента, депутатов горсовета и легендарного градоначальника, Почетного гражданина Кемерова Владимира Васильевича Михайлова, прошла церемония инаугурации Ильи Середюка. Новый-старый мэр принес слова присяги, пообещав действовать на своем посту исключительно в интересах кемеровчан, после чего ему вручили удостоверение главы города. В своей первой речи после вступления в должность, Илья Середюк сообщил, что будет уделять повышенное внимание вопросам экологии, создания новых рабочих мест и благоустройства.

- Своими предыдущими наказами кемеровчане сформировали такое направление, как создание комфортной благоустроенной среды. И мы активно этим занимались в предыдущий период. Сейчас появляются новые запросы. Это экология и экономика. Будем концентрировать свою работу на том, чтобы изменить ситуацию к лучшему, - пообещал глава города.