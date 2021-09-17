Комедия ирландского драматурга, праздник урожая и битва музыкантов в антикафе: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Первой премьерой, которую увидят зрители в новом сезоне, станет спектакль «Палачи». Фото: новокузнецкий драматический театр.

Драма открывает сезон!

Идем на премьеру нового спектакля по пьесе лауреата премии «Оскар».

Наконец-то наступило время идти в театр! В новокузнецкой драме готовится торжественное открытие 89-го театрального сезона! И первой премьерой, которую увидят зрители в новом сезоне, станет спектакль «Палачи» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха.

Автора комедии «Палачи» Мартина Макдонаха многие знают по его работам в кино. Мартин - лауреат премии «Оскар», он был режиссером фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», для которых сам написал сценарии. Его конек - парадоксальный сюжет, блистательные диалоги и черный юмор.

Вот и спектакль «Палачи» начинается просто: обычный английский паб, где пьют пиво и обсуждают последние сплетни. Хозяин паба - Гарри Уэйд. Его жена Элис страдает от недостатка внимания, а дочь Ширли киснет от подростковых комплексов. Гарри Уэйд - бывший палач. Один из лучших. Гарри остался без работы после отмены смертной казни. О его повседневной жизни и проблемах в семье и расскажет постановка. Рутина разбавлена тем фактом, что, возможно, Гарри казнил невиновного, а настоящий маньяк где-то рядом.

Спектакль поставил главный режиссер театра Ярослав Рахманин, знакомый зрителю по работам «Лолита», «В сапоге у бабки играл фокстрот».

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

17 сентября, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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До конца сентября можно посетить выставку «Крест красота церковная». Фото: новокузнецкий художественный музей.

Красота церковная

Знакомимся ближе с одним из главных символов христианства.

До конца сентября в Новокузнецком художественном музее можно посетить выставку «Крест красота церковная», экспонаты которой представляют собой старинные памятники иконолитейного искусства из частной коллекции и экспонатов музея.

Искусство изготовления литых образов (икон) бытует в России столько же, сколько и православная вера, будучи принятой от эллинов. С веками в нашей стране это художество достигло высочайшего уровня, русские мастера превзошли своих учителей.

Кресты-распятия часто украшались разноцветными эмалями, золотились. Их предназначение разное. Часть крестов храмовые: напрестольные, аналойные - они используются в церковной службе, при освящении воды, при таинстве исповеди. Другие - домашние, их (часть в деревянной рамке-киоте) помещают рядом с прочими иконами в красном углу дома. Соответственно, и размеры крестов-распятий очень разнятся: от небольших, подчас умещающихся на ладони, до более чем полметра в высоту.

Все эти интересные экспонаты, которые помогут по новому взглянуть на один из главных символов христианства, и представлены вниманию посетителей выставки.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Время работы: вторник, среда, пятница-воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00, понедельник выходной.

Цена билетов: от 100 до 250 рублей

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Осенины - народный праздник прощания с летом, который отмечался еще в Древней Руси. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Прощай лето, здравствуй, осень!

Отмечаем народный праздник, посвященный смене времен года.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает школьников с первого по пятый классы и их родителей на Осенины - народный праздник прощания с летом, который отмечался еще в Древней Руси.

Вообще, у Осенин множество названий. Это и Праздник урожая, и Пасекин день, и Рождество Богородицы.

Осенины отмечали трижды: 14, 21 и 27 сентября. Так как они связаны с днем осеннего равноденствия, а оно приходится как раз на последнюю декаду сентября, люди с древних времен придавали ему большое значение. Всегда считалось, что в этот день осень окончательно вступает в свои права.

В «Кузнецкой крепости» решили немного отойти от традиций, чтобы с этим праздником познакомилось как можно больше желающих. Осенины будут проводиться с 20 по 24 сентября по мере появления желающих, поэтому требуется предварительная запись. В программе не только знакомство с традициями праздника, но и различные народные игры и мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки - оберега для охраны дома и родных.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: 200 рублей

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Вместо квартирника любителей играть на гитаре или попеть под нее песни приглашают на подвальник. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Подвальник вновь собирает друзей

Слушаем чужие песни и поем сами.

Осень уже вступает в свои права, а это значит, что пришла пора посидеть под звуки гитары в уютном теплом кругу. Как правило, именно осенью начинается сезон «квартирников». Новокузнецк же отличился в очередной раз: вместо квартирника любителей играть на гитаре или попеть под нее песни приглашают на подвальник. Этот тот же квартирник, но проводимый в большом, теплом и уютном подвале. И приглашаются на него все желающие, кто умеет играть на гитаре или другом музыкальном инструменте, хорошо петь или просто горланить песни, а также просто ценителей любой музыки. Одним словом, принять участие в подвальнике можно как в качестве исполнителя, так и обычного зрителя.

Гости мероприятия будут веселиться, петь сами и слушать, как поют другие. Также организаторы обещают провести самый настоящий батл между музыкантами. Но это не точно.

Антикафе «Com!cs»

ул. Кирова, 51, т.: +7 923-030-10-01

18 сентября, начало в 15.00

Цена билетов: 220 рублей