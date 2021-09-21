Бирюзовая победа: партия «Новые люди» прошла в Государственную думу

Партия «Новые люди» прошла в Государственную думу. Фото: партия «Новые люди».

По официальным данным, за Новых людей проголосовали не менее 26 000 жителей Кузбасса. Лидер партии Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и кандидат в депутаты от Кемеровской области Кристина Фролова поблагодарили жителей за поддержку.

Партия «Новые люди» в 2020 году выиграла выборы в пяти российских регионах. Депутаты от Новых людей вошли в состав заксобраний Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей. На выборах в городскую думу Томска партия набрала рекордные 15,02% голосов. Главной интригой нынешнего избирательного цикла был вопрос: сумеет ли «бирюзовая» партия впервые за два десятилетия обновить список парламентских партий России.

Алексей Нечаев поблагодарил всех, кто поддержал «бирюзовую» партию. Фото: партия «Новые люди».

Скептики посрамлены

Ряд политологов (не говоря уже об анонимных телеграм-каналах) оценивали шансы попадания Новых людей в Госдуму как крайне низкие. Напротив, результаты опросов ВЦИОМ демонстрировали: доверие к Новым людям растет с каждым месяцем, и они способны преодолеть пятипроцентный барьер. Финальное слово оставалось за россиянами – и они его сказали.

После подсчета голосов, отданных в ходе голосования, стало очевидно: Новые люди заручились поддержкой почти 3 000 000 избирателей, которые поверили в партию и в то, что в стране возможны позитивные изменения.

- Это наша большая радость, что в стране есть три миллиона Новых людей. Все они очень разные, но я думаю, нас объединяет идея развития. Потому что стране нужен прогресс, нужна устремлённость в будущее, - отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе итоговой пресс-конференции и поблагодарил всех, кто поддержал «бирюзовую» партию.

По словам Сарданы Авксентьевой, полученный результат был ожидаемым. Фото: партия «Новые люди».

Вновь сделать думу местом для дискуссий

Одним из главных факторов успеха, который продемонстрировали Новые люди – работа в регионах, на «земле». Об этом заявила экс-мэр Якутска и советник лидера партии Сардана Авксентьева.

- Мы исколесили практически всю нашу страну. Провели массу встреч — глаза в глаза, в одном дворе, под одними и теми же яблонями. И вообще мы разговаривали с людьми и чувствовали, как с каждым днём растёт их поддержка. Поэтому результаты для нас не являются удивительными. Мы к этому шли.

В свою очередь Алексей Нечаев предложил лидерам и активистам не прошедших в парламент партий поддерживать и продвигать на федеральном уровне их идеи и проекты. Кроме того, Новые люди намерены вновь вернуть в Госдуму дискуссии, о которых парламентарии уже давно забыли.

- Мир - понятие качественное, а не количественное. Поэтому, с одной стороны, важно, у кого большинство в Думе (мы догадываемся, у кого оно). Но важнее качество тех, кто даже в меньшинстве может Думу сделать неожиданно местом для дискуссий, чего давно не было. Мы это намереваемся вернуть, - заявил Нечаев.

В Кузбассе кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди» выступала Кристина Фролова. Фото: партия «Новые люди».

Новая политическая сила Кузбасса

Как следует из официальных данных избиркома, в ходе выборов за Новых людей в Кузбассе отдали свой голос более 26 000 жителей региона. В Кемеровской области партия вошла в пятерку политических сил, получивших наибольшее количество голосов. Партия пенсионеров, Яблоко и плеяда так называемых «малых партий» остались далеко позади, не получив и одного процента голосов.

Свою благодарность жителям Кузбасса за сделанный выбор выразили лидер Новых людей Кузбасса Максим Смирнов и кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Кристина Фролова:

- Искреннее спасибо всем, кто голосовал за меня и за партию! Мы всей командой благодарим тех, кто поддерживал, верил и помогал нам! Партия «Новые люди» вошла в состав Госдумы РФ. Благодаря вам и каждому из вас мы сделали это!