В Кузбассе издан учебник шорского языка для второго класса при поддержке «Разреза Кийзасского»

Фото: «Разрез Кийзасский».

В школы, библиотеки и учреждения культуры Кузбасса с нового учебного года поступили 1000 экземпляров учебника шорского языка для второклассников. Авторы пособия – ученые-филологи Кемеровского государственного университета. Проект профинансировал «Разрез Кийзасский». На услуги издательства «Просвещение» и печать учебников выделили почти миллион рублей.

Учебное пособие соответствует всем требованиям государственных стандартов и вошло в линейку «Новый учебник Сибири». Дети смогут изучать шорский не только на факультативах, но и в рамках школьной программы на уроках родного языка. Учебник яркий и красочный с множеством интересных и увлекательных заданий. Ученики второго класса познакомятся с орфографическими правилами шорского языка и азами грамматики, пополнят словарный запас, а также узнают о традициях и обычаях коренного народа Кузбасса. По словам президента Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация Шорского народа «Шория» Никиты Шулбаева, благодаря этому учебнику подрастающее поколение шорцев освоит родной язык и сможет эти знания передать потомкам.

- Мы очень гордимся нашим языком, который имеет такую богатую историю, но в шорских семьях для общения все больше используется русский язык. Поэтому мы хотим выразить благодарность «Разрезу Кийзасскому» за то, что они взялись за издание серии учебников шорского языка. Очень важно, чтобы наши дети умели разговаривать на шорском. Таким образом мы не потеряем связь поколений и сохраним самобытность, - отметил Никита Шулбаев.

Фото: «Разрез Кийзасский».

Еще с советских времен существует программа преподавания шорского языка, однако до прошлого года не выходило современных учебников. Так в прошлом году в Кемеровскую область поступило 1000 экземпляров шорского букваря «Шор Тили» при поддержке «Разреза Кийзасского». Министр культуры и национальной политики Марина Евса считает, что издание стало настоящим прорывом для региона.

- Сегодня, благодаря изданию уже второго учебника по шорскому языку, мы можем говорить не только о работе по сохранению родного языка коренного народа, которую на постоянной основе проводит министерство культуры и национальной политики Кузбасса, но и о полноправном его изучении в рамках учебных и факультативных занятий. Важно отметить, что издание учебника - это результат конструктивного диалога и слаженной работы команды профессионалов в области преподавания родных языков, активистов общественного движения шорского народа и команды неравнодушных руководителей «Разреза Кийзасского», - сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Также авторский коллектив ученых создал методические рекомендации для учителей, которыми они смогут пользоваться на уроках родного языка 1 и 2 классов.

Уже этой осенью филологи приступят к разработке плана написания учебника шорского языка для третьего класса. Издание данного учебного пособия также будет поддержано «Разрезом Кийзасским».