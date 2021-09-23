«Пушкинская карта»: успеть получить до 23 лет

Оформление карты заняло около 15 минут. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С начала сентября - то есть уже как полмесяца - в России и в Кузбассе в том числе, действует проект «Пушкинская карта». Первый вопрос, который возник у меня после новости о «Пушкинской карте»: могу ли я пользоваться ею, если возрастные рамки - от 14 до 22 лет, а верхний порог нагрянет уже через два месяца? Есть ли смысл вообще получать карту? Как оказалось, да, есть. И хотя мне вот-вот стукнет 22 года, я все же могу успеть попасть в список бесплатно «окультуренной» молодежи. Потому что пользоваться картой могут все, кому исполнилось 14 и до 22 лет включительно. То есть у меня есть еще целый год. А вот в 23 такой возможности, к сожалению, уже не будет.

Следующий вопрос: как вообще получить эти заветные три тысячи? Насколько это сложно? «Весь процесс займет три-пять минут», - уверяли организаторы проекта ранее. И думаю, что это правда. Но только для тех, у кого под рукой документы, у кого есть подтвержденная запись на портале госуслуг и кто на нем умеет ориентироваться. Пока я училась в школе и еще не думала о том, где и как оплачивать налоги, этот сайт был для меня темным лесом. Поэтому сейчас пришлось его осваивать «с колес».

Покоряя «Госуслуги»

Удобнее всего заходить на сайт сразу через смартфон, но можно и через компьютер, хотя и в этом случае телефон должен быть рядом. В любом поисковике ищем сайт «Госуслуги» (только смотрите, чтобы рядом с ссылкой была галочка в синем круге, иначе есть риск нарваться на мошенников) или заходим туда через приложение. Если Вы еще не зарегистрированы - нужно это сделать и дополнительно подтвердить учетную запись. В личном кабинете оформляются и подтверждаются стандартные документы: паспорт и СНИЛС. Собственно, они и нужны для получения карты - в том числе и для материального носителя, который будет выдаваться с 1 октября.

Чтобы долго не бороздить просторы «Госуслуг», можно сразу воспользоваться поиском на сайте - пишем туда «Пушкинская карта». Искусственный интеллект сразу подберет заготовленные варианты на все интересующие вопросы. Первый шаг для получения карты - регистрация и подтверждение учетной записи на «Госуслугах» - пройден. Дальше устанавливаем приложение «Госуслуги.Культура» через «AppStore», «Google Play» или по QR-коду. Я скачала его из «Play Маркета».

Фото: АПК

Через тернии к приложению

Однако просто установить приложение оказалось недостаточно. «Учетная запись не подходит для участия в программе. Подтвердите номер телефона и повысьте учетную запись до уровня «Подтверждение» - такая надпись появилась на весь экран и привела меня в недоумение. Но ведь моя учетная запись на «Госуслугах» уже подтверждена?! Оказалось, нужно сделать это повторно. Хорошо, что на сайте есть специальный раздел «Порядок регистрации в приложении «Госуслуги.Культура», где можно получить подробный алгоритм действий со всеми нужными ссылками.

Для корректной работы «Пушкинской карты» регистрация на «Госуслугах» должна быть подтверждена еще и банком, которым Вы пользуетесь. Сделать это можно так же через телефон или через компьютер. Здесь как раз и нужен паспорт и СНИЛС. Вводим все данные и вуаля - вход на «Госуслуги.Культура» наконец-то открыт! Осталось сделать финальные штрихи, например, согласиться с условиями выпуска карты, выбрать регион и - что неожиданно - сделать селфи. К мини-фотосессии я оказалась не готова, и фото получилось не самое удачное, а функцию изменить его на новое я так и не нашла.

Вот и все! Весь процесс регистрации вместе с подтверждением через банк у меня занял около 15 минут. Повозиться мне пришлось, но в целом, было несложно. Еще через пять минут после окончания всех действий карта появилась в приложении. И конечно, я поспешила ею воспользоваться. Как купить билет на культурное мероприятие и как его вернуть в случае, если Вы, например, внезапно заболели, «Комсомолка» расскажет в следующих публикациях.