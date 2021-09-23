Шоу байкальских нерп, работы Пикассо, лирическая комедия и мелодии о любви: как интересно провести выходные в Кемерове

В Кемерове завершает работу нерпинарий, в котором можно увидеть редких тюленей - байкальских нерп. Фото: водное шоу байкальских нерп.

Танцы по-тюленьи

Смотрим шоу дрессированных байкальских нерп.

В Кемерове завершает работу нерпинарий, в котором можно увидеть редких тюленей - байкальских нерп. На самом озере их увидеть непросто из-за их пугливого характера. Охота на нерп, которая велась на протяжении веков, выработала у этих животных врожденную боязнь человека. В нерпинарий, который сейчас находится в Кемерове, животные попали совсем маленькими после спасения от браконьеров и, будучи выращенными в неволе, жить на свободе уже не смогут. Зато они отвечают любовью и взаимностью специалистам и тренерам, которые их вырастили, и позволяют любоваться собой на расстоянии вытянутой руки, а также восхититься их интеллектом и талантами.

В ходе 40-минутной программы зрители увидят историю о любви, о дружбе и доброте байкальских нерп, а также вальс, ламбаду, молодежный брейк-данс, в исполнении тюленей, послушают их песни и посмотрят, как они рисуют картины. Также зрителей познакомят с жизнью животных, их повадками и тем, как они поддаются дрессировке.

Обратите внимание, билеты на представление необходимо бронировать заранее.

ТГ «Южный квартал»

ул. Автозаводская, 6, т.: +7-(923)-489-39-00

Время работы: среда - пятница, начало в 18.00, суббота, воскресенье в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Цена билетов: 400 рублей

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Выставка литографий Пабло Пикассо. Фото: музей ИЗО Кузбасса.

Наследие человека-эпохи

Идем на выставку знаменитого художника, ставшего родоначальником нового направления в искусстве.

Всем ценителям искусства Пабло Пикассо, а также тем, кто про него слышал, а работ не видел, но желает с ними познакомиться, просто необходимо посетить Кузбасский центр искусств, где сейчас проходит выставка литографий этого художника. На экспозиции 61 работа - шедевры графики.

Напомним, Пабло Пикассо - знаменитый испанский и французский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. Самое громкое имя в искусстве XX века. Неистовый гений, создавший десятки тысяч произведений, величайший новатор современности и неисправимый донжуан. Он прожил долгую жизнь и оставил колоссальное наследие, ставшее эталоном «актуального искусства» и авторитетнейшим пособием для потомков.

На выставке представлены избранные параграфы этого наполненного страстями и сомнениями учения - работы основных этапов творчества мастера: раннего периода (серия «Голубой цвет Барселоны»); голубого периода, аналитического и синтетического кубизма (серия «Папье-Колле»); более 30 эскизов к самому знаменитому произведению художника «Герника»; серия позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир».

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

Время работы: ежедневно, с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Единственные музыкальные подмостки региона начинают свой 78-й театральный сезон с премьеры. Фото: музыкальный театр Кузбасса.

Счастья достоин каждый

Смотрим добрую лирическую комедию, которая в очередной раз доказывает, что любви все возрасты покорны.

Музыкальный театр Кузбасса открывает свои двери для зрителей. Единственные музыкальные подмостки региона начинают свой 78-й театральный сезон с премьеры. В осенний вечер для поднятия настроения нет ничего лучше хорошей лирической комедии - решили в театре и поставили пьесу драматургов Бориса Рацера и Владимира Константинова «Дачный роман». А воплотил ее на сцене Музыкального театра опытный режиссер, преподаватель, хореограф, актер и каскадер Василий Лукьяненко, аспирант РАТИ-ГИТИС, который работал хореографом-постановщиком не только в ряде российских театров, но и в Институте античной драмы в Италии и театрах Великобритании, Польши, США.

В спектакле, который идет в сопровождении оркестра Музыкального театра Кузбасса, Василий Лукьяненко тщательно выстраивает пластическую партитуру, насыщая ткань повествования множеством деталей, и из небольших историй складывается своя неповторимая атмосфера.

На сцене театра будет показана история любви двух людей, которые встретились, благодаря смешным нелепицам, которые лишь на первый взгляд кажутся случайными.

А дальше… Нежданная любовь, запоздалое счастье и эгоизм молодости… Тема взаимонепонимания отцов и детей разложена по полочкам, что добавляет спектаклю остроты и забавных моментов.

Эта очень летняя история пропитана дачным уютом, шумом берез и сосен, близостью моря и музыкой любимых шлягеров. Зрители словно возвращаются в старое доброе советское время, когда калитки были открыты и звучали песни, которые пели всей семьей за щедро накрытым столом.

Этот спектакль предназначен для всех, кто любит хорошую комедию, кто неравнодушен к хорошей музыке и прекрасным голосам, кто верит в любовь и добро.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

24 сентября, начало в 18.30

25 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 1000 рублей

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Не джаз, а музыка любви

Слушаем известные композиции в исполнении человека-оркестра.

В Кемерово впервые с гастролями приехал известный израильский музыкант - мультиинструменталист J.Seven . Таких еще называют «человек-оркестр»: ведь помимо саксофона, являющегося его «приоритетным» инструментом, J.Seven также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. И, несмотря на это, он еще двигается, выходит в зал, танцует и даже общается со зрителями.

Гость из Израиля приготовил для кемеровских зрителей вечер романтической саксофонной музыки: в программе знаменитые композиции Джорджа Майкла, Джо Дассена, Эннио Морриконе и другие, которые вошли в золотую коллекцию мировых шедевров.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

28 сентября, начало в 19.00

Цена билетов: от 800 до 1800 рублей