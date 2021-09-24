Кузбасские участники творческих конкурсов к юбилею СУЭК получают заслуженные награды

На мероприятии участники получали заслуженные награды. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Всего от Кузбасса поступило более четырехсот заявок на участие в различных номинациях. Причем многие из участников представили сразу по несколько своих работ - рисунков, стихов, сочинений, фотографий, песен о шахтерском труде. Такая большая активность юных и взрослых жителей региона стала поводом для проведения сразу двух крупных мероприятий, открывающих марафон вручения подарков от СУЭК.

Самой желанной частью праздника стало вручение подарков. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Первыми обладателями красочной «Шахтерской азбуки» с четверостишьями и иллюстрациями горняцких терминов, набора «Юный художник» и большой мягкой игрушки в виде умилительного белька - детеныша тюленей, стали более восьмидесяти учащихся начальных классов школ и воспитанников учреждений культуры городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Местом праздника - универсальный спортивный зал МФЦ СК «Горняк», открытого в этом году компанией «СУЭК-Кузбасс». Для детей была подготовлена большая игровая программа с зажигательной танцевальной разминкой, конкурсом «Угадай мелодию» и веселой эстафетой. Конечно, самой желанной частью праздника стало вручение подарков.

Первыми обладателями наград, стали более восьмидесяти учащихся начальных классов школ и воспитанников учреждений культуры городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

- Ребята сегодня еще раз показали, какие они активные творческие личности, - отметила начальник отдела по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Ксения Усенко. - Огромная благодарность детям, педагогам, родителям за участие в конкурсе. Очень приятно в наш юбилей стать добрыми волшебниками и вручать эти памятные подарки.

Еще одно праздничное мероприятие состоялось в просторном конференц-зале «Горняка». Шестьдесят человек - призеров творческих конкурсов в различных номинациях - стали обладателями дипломов, медалей, планшетов SAMSUNG Galaxy Tab, универсальных комплектов караоке и микрофонов нового поколения. На сцену поднимались детсадовцы, школьники, сотрудники предприятий, представители СМИ, дружные многодетные семьи.

Еще одно праздничное мероприятие состоялось в просторном конференц-зале «Горняка». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

- Неверно, правильно то, что именно кузбассовцы - бесспорные лидеры конкурса СУЭК и по числу участников, и по количеству завоеванных призовых мест, - сказал на церемонии награждения депутат областного Законодательного собрания, директор по производству АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов. - Наш регион действительно самый шахтерский в стране - в этом году отмечается 300-летие угледобычи в Кузбассе. И мы искренне рады тому, с какой гордостью молодое поколение рассказывает в своих работах о родственниках-шахтерах, о своих горняцких городах, поселках. Значит, у угледобычи есть крепкое, надежное будущее.

На мероприятии участники не только получали заслуженные награды, благодарили СУЭК за поддержку талантов, но и демонстрировали свое творчество. Вокальные группы Технологической связи и «СибНИИуглеобогащения» исполнили сочиненные песни о шахтерах. Воспитанники мультстудии «Фантазеры» показали свой поздравительный фильм. Трудотрядовцы в КВНовском стиле сняли ролик о трудовых буднях. Общим подарком для всех собравшихся стала концертная программа городских дворцов культуры.

Вокальные группы Технологической связи и «СибНИИуглеобогащения» исполнили сочиненные песни о шахтерах. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Начатый марафон в ближайшее время продолжится вручением подарков участникам непосредственно в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.