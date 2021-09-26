В Кемерове первый снег переломал десятки деревьев и оставил без света целые улицы

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

В воскресенье, 26 сентября, областную столицу Кузбасса накрыло большим количеством снега. Обильные осадки начали идти накануне ночью и продолжались до обеда.

Событию порадовались многие горожане, начавшие активно выкладывать в социальных сетях фотографии со снежными покровами на крышах домов, земле и деревьях.

Фото: Елена Попова.

Но радоваться довелось не всем.

К такому погодному явлению ни город, ни горожане оказались не готовы - что и неудивительно, обычно первый снег, да и то на считанные часы, ложится в Кемерове в первой половине октября. В результате некоторые жители, оставившие свои автомобили на свежем воздухе, нашли их под обвалившимися деревьями - ветви последних просто не выдерживали обилия выпавшего мокрого снега.

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

Также упавшие ветви повредили несколько участков контактных сетей городского электротранспорта - по информации администрации города, обрывы сетей были зафиксированы в трех районах города: на улицах 40 лет Октября, Суворова, Красноармейской, поэтому маршруты движения некоторых трамваев и троллейбусов были оперативно изменены.

Фото: Сергей Никифоров.

В Единую дежурную диспетчерскую службу до 11 часов утра поступило 128 звонков с жалобами на упавшие деревья и ветви. К вечеру их количество увеличилось до 212. Так, на Ленинградском проспекте береза попала на офис банка. Люди здесь не пострадали. В Рудничном районе города упавшее дерево перегородило вход в подъезд, и жители оставались заблокированы до приезда Кемеровской службы спасения, сотрудники которой распилили и убрали ствол.

Фото: Ольга Орлова.

Снегопад спровоцировал множество дорожных пробок и ДТП. Так, серьезная авария произошла на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск. Как сообщили в сосетях очевидцы, поломки получили шесть машин. В районе Черниговского разреза случилась авария с участием четырех автомобилей. В Кемерове на перекрёстке проспекта Химиков и улицы Волгоградская столкнулись два автомобиля. Но в этих и других подобных ДТП обошлось без человеческих жертв.

Фото: Сергей Никифоров.

Из-за непогоды в кемеровском аэропорту были задержаны все три утренние рейса на Москву - один из них, к примеру, был отложен на 14 часов.

Без электроэнергии остались 3,3 тысячи жителей Кемеровского округа и 2,8 тысячи Промышленновского округа – снегопад наблюдался и на других территориях региона, хотя и не во всех. По состоянию на 20.00 воскресенья, 26 сенября, без электроэнергии остаются менее 400 абонентов.

К ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекались специалисты МЧС, управляющих компаний, профильных служб энерго- и транспортных предприятий.

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.