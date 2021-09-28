Дожди и мокрый снег продолжатся в Кузбассе

Что касается погоды на ближайшие дни, то она будет неустойчивой и пасмурной. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В этом году сентябрь начался теплой, практически летней погодой, а завершается с предзимним характером. За прошедшие выходные по области наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что на данный момент еще рано говорить про устойчивый снежный покров, а выпавший в выходные дни мокрый снег носит временный характер. Он уже практически исчез, а где еще нет, растает в ближайшее время. Что касается погоды на ближайшие дни, то она будет неустойчивой и пасмурной. Продолжит оказывать свое влияние высотный циклон, хотя уже и не такое сильное, как было на выходных. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся по всей территории области, но будут идти местами. При этом самыми теплыми днями на неделе будут вторник и среда. Так, сегодня, 28 сентября столбики термометров днем покажут +4…+9 градусов. При этом ветер будет теплым – юго-восточным и относительно слабым – 4-9 метров в секунду.

В среду, 29 сентября ночью -1…-6 градусов, а днем – до +5…+10 градусов. Ветер останется тем же – юго-восточным, силой 3-8 метров в секунду, но с порывами до 14 метров в секунду. Ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие, в отдельных районах по югу умеренные дожди.

В четверг, 30 сентября в ночное время 0…+5 градусов, а днем +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, и порывами до 13 метров в секунду. Ночью опять пройдет мокрый снег, а днем - дождь.

В пятницу, 1 октября в ночное время +1…-4 градусов. После восхода солнца +2…+7 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление, что и накануне. И снова ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.