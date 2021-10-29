Гендиректор компании-собственика сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" осуждена на 14 лет лишения свободы

Юлия Богданова частично признала вину. Фото: Данил Айкин.

В пятницу, 29 октября, в Кемерове был вынесен приговор Юлии Богдановой, теперь уже бывшему генеральному директору компании «Кемеровский кондитерский комбинат» - собственника здания торгового центра «Зимняя вишня» и директору ТЦ, в котором во время пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Ее обвиняли по двум статьям: ч. 3 ст. 219 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ. То есть, в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть двух и более человек, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, за что можно лишиться свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура по совокупности преступлений запросила для Богдановой 14,5 лет заключения. В своем последнем слове, во время предыдущего заседания суда в августе 2021 года, Юлия Богданова попросила суд учесть смягчающие вину обстоятельства: наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, полное возмещение ею вреда 18 потерпевшим, положительные характеристики и частичное чистосердечное признание вины. Частичное, потому что по ее словам, когда она вступила в должность в 2016 году – за два года до трагедии, ей было предъявлено разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Кроме того, после своего назначения, она организовала проверки всех систем жизнеобеспечения торгового центра, в том числе систем противопожарной безопасности. После чего были приглашены подрядчики для устранения проблем, которые были выявлены при проверке.

Суд пошел навстречу Юлии Богдановой, и, признав ее виновной, назначил ей, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 14 лет лишения свободы. Срок наказания сократится за счет двух с половиной лет, которые она провела в СИЗО до вынесения вердикта.

Добавим, что приговор не вступил в законную силу, и сторона защиты может его обжаловать в течение десяти дней.