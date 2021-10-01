Музыка кельтов, балет Петра Чайковского и дрессированные хищники: как интересно провести выходные в Кемерове

Это не просто концерт - это настоящее путешествие-шоу. Фото: Владимир ПАТРИКЕЕВ.

Мелодии кельтского фольклора

Идем на концерт оркестра волынщиков.

Кузбассовцы могут увидеть незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов, оркестра волынщиков City Pipes. «Легенды Ирландии и Шотландии» - программа, которую увидели сотни тысяч человек. Это не просто концерт - это настоящее путешествие-шоу, где звучит народная музыка, драйвовый рок и фантастическая классика в исполнении волынок, барабанов и электрооргана. С 2012 года брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также рок-хиты, джаз и классику, авторские композиции и даже русский фолк. Независимо от жанра, сыгранная на волынках и дополненная звучанием барабанов музыка преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски. Кроме того, музыкантам «City Pipes» удалось объединить два совершенно разных по настроению инструмента. К мощному, воинственному реву волынок добавилось торжественное, потустороннее звучание органа. Это сочетание стало фирменным стилем оркестра, и на данный момент «City Pipes» являются единственным коллективом в мире, который сочетает волынки и орган.

Как уверяют зрители, уже побывавшие на выступлении оркестра волынщиков, в течение концерта время будто останавливается: бравые мужчины в клетчатых юбках самозабвенно исполняют ирландские и шотландские народные мелодии, под страстные ритмы неистовых барабанов.

Оркестр волынщиков City Pipes - один из самых востребованных и необычных коллективов. Известен своими удивительными концертами, будь то выступления в резиденции посла Великобритании или на Олимпийских играх, на стадионе Лужники или в консерватории. И каждый их концерт - событие, которое остается в памяти у зрителей надолго.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

1 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 800 до 1300 рублей

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Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене. Фото: Классический национальный русский балет.

Новое воплощение Щелкунчика

Смотрим самое волшебное произведение Петра Чайковского в исполнении Классического национального русского балета.

Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене - и все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения. Вот и Классический национальный русский балет под руководством заслуженного деятеля искусств России Виталия Бутримовича представляет свое видение самого волшебного произведения Петра Ивановича. Чайковского, известного по всему миру. Зачастую в классических операх или балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О «Щелкунчике» этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких «хитов»! Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие. Да и кто из детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?!

Основные события в балете разворачиваются накануне большого и светлого праздника - Рождества. И вообще красочный и парадный «Щелкунчик», который, к слову, является балетом-рекордсменом по числу показов и сценическим долгожителем, - сам похож на искрящийся новогодний шар, от которого сложно отвести взгляд. И после его просмотра поневоле начинаешь верить в чудеса. И они обязательно случаются!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

3 октября, начало в 18.00

Цена билетов: от 700 до 1600 рублей

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Легендарный аттракцион «Империя львиц». Фото: Лия ГАРАЕВА.

Дрессированные львы и тигры

Идем на уникальный и единственный в мире цирковой аттракцион.

В кемеровском цирке зрителей ждет незабываемое, феерическое и сказочное шоу, легендарный аттракцион «Империя львиц». За 2,5 часа зритель успевает удивиться бесстрашию исполнителей, прийти в восторг от непосредственности четвероногих артистов и, пожалуй, главное - увидеть истинную любовь человека и животного. Алжирские львицы по праву носят титул самых опасных животных планеты. Укротить их практически невозможно. Единственный, кому это удается, кто сумел найти к этим опасным животным подход - дрессировщик Виталий Смолянец. Он, между прочим, наш земляк - родом из Юрги. И единственный в мире дрессировщик, который собрал весь комплект наград Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ»: Золотой зрительный зал, Золотой Манеж и Золотой Идол. В его номере львицы делают проходку на задних лапах назад, а динамика, сложность и точность исполнения таковы, что Эдгард Запашный специально поехал в Нижний Новгород, где гастролировал дрессировщик, чтобы познакомиться с талантливым коллегой. Увлекательное представление и единственный в мире аттракцион «Империя львиц» смотрится динамично, легко и на одном дыхании. Кроме того, зрители увидят забавных пони и неугомонных обезьянок, настоящих охотничьих борзых собак и лошадей. На манеж выйдут артисты и других жанров, виртуозные велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты и, конечно же, «смехсшибательные» клоуны. Обратите внимание, согласно постановлению губернатора Кузбасса, заполняемость зрительного зала разрешена не более 50 процентов.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-3) 52-23-12

2 октября, начало в 12.00 и 16.00, 3 октября, начало в 13.00

Цена билетов: от 800 до 1800 рублей