Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Банка Уралсиб до «В1»

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Повышение рейтингов обусловлено снижением рисков активов, увеличением прибыли до резервов и показателей достаточности капитала.

Moody’s ожидает, что улучшение операционных показателей банка, отмечающееся в последнее время, продолжится в долгосрочной перспективе, и банк продолжит генерировать стабильную прибыль.

При повышении рейтинга также учитывались высокие показатели ликвидности Уралсиба, являющиеся следствием стабильной и неконцентрированной клиентской базы и высокой доли ликвидных активов, составлявшей на 30 июня 2021 г. более 40% суммарных активов банка. Такая структура баланса, помимо прочего, позволяет банку выигрывать от роста процентных ставок, отмечающегося в настоящее время.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 477 банкоматов, 421 платежный терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).