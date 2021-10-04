В Кузбассе 35 учителей получили по одному миллиону рублей

В этом году на участие в программе поступило 187 заявок. Фото: АПК.

С начала года педагогический штат 23 муниципалитетов региона пополнился 35 молодыми специалистами, которые прошли отбор по федеральной программе «Земский учитель». Среди новых учителей как кузбассовцы, так и жители других регионов России, а именно: Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Республик Алтай, Дагестан, Тыва и Хакасия. Всего же, по данным Минобрнауки Кузбасса, в этом году на участие в программе поступило 187 заявок.

- За два последних года по программе «Земский учитель» в сельские школы региона устроились 74 молодых специалиста. Это хороший показатель. Для привлечения молодежи на село, мы активно благоустраиваем поселки, создаем необходимую инфраструктуру для комфортной жизни и работы. По проекту «Моя новая школа» полностью обновляем и переоснащаем школы, в том числе - в малых населенных пунктах Кузбасса, - сообщил Сергей Цивилев.

Отметим, что программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году по инициативе президента России. Проект призван поддержать педагогов, которые отправятся учить детей в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек. По условиям программы учителя должны отработать на новом месте минимум пять лет. При этом учебная нагрузка должна составлять не менее 18 часов в неделю. Тогда специалисты получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Если человек вдруг передумает и уволится раньше срока, выплату придется вернуть в полном объеме.

Программа рассчитана на педагогов до 55 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и отвечающих квалификационным требованиям.

Кроме того, в Кемеровской области действует и региональная программа «Учитель Кузбасса», по которой в дополнение к федеральным выплатам выпускники педагогических вузов и колледжей при трудоустройстве в сельские школы получают единовременные подъемные по 30 и 20 тысяч рублей соответственно.