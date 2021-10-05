В Кузбассе запустили акцию благодарности педагогам

Принять участие в онлайн-челлендже могут все желающие. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 октября в России свой профессиональный праздник отмечают работники системы образования. Всего в Кемеровской области по данным на конец учебного года, трудятся 20 612 педагогов, из них 18 193 - учителя.

В Белове День учителя решили отметить необычно и запустили в интернете акцию «Я хочу сказать спасибо!». Ее участники должны на своих страницах в социальных сетях поздравить педагогов, выразить слова признательности и благодарности любимому учителю или хотя бы рассказать интересную историю из школьной жизни. Примкнуть к акции приглашают всех желающих.

В числе первых, кто принял участие в онлайн-челлендже, оказался глава города Алексей Курносов. Он рассказал о своем учителе истории Екатерине Иосифовне Батуевой, которая преподавала в школе, а ныне лицее № 22, в поселке Бачатский.

- Это был первый учитель, который преподавал у меня историю. Это была женщина в возрасте той еще, как говорили, партийной закалки, и она категорически не принимала, если люди ходили по газону. А ребятишки осенью в сентябре - октябре, чтобы побыстрее, постоянно же по ним бегали. И когда они проходили мимо нее, она всегда говорила: «Не перешагивайте через принцип. У вас должен быть принцип, и вы не можете через него перешагнуть». И я на всю жизнь запомнил, что у человека должны быть свои принципы, через которые нельзя перешагивать. И хотя это не был урок истории, но такой урок она мне и многим-многим ученикам школы № 22 преподала. Я уверен, что его запомнил не один я, и я ей очень благодарен за такие уроки. Их было много, но вот этот врезался в память на всю жизнь.

Кстати, на сайте «Вечный полк», посвященном учителям-фронтовикам и труженикам тыла, есть и страница, посвященная Екатерине Иосифовне Батуевой. В Бачатском ее вспоминают не только как прекрасного учителя, кавалера ордена «Знак почета», но и как хранительницу солдатской памяти. Много лет она занималась с ребятами поисковой работой. А в поездки по местам боевой славы обязательно приглашала ветеранов войны, которые участвовали в тех боях. Она знала всех фронтовиков в поселке, вместе с ребятами поздравляла их с праздниками, с особой теплотой рассказывала о живых и о тех, кто уже ушел, ухаживала за могилами учителей-фронтовиков. Запомнились беловчанам и вечера - встречи, которые она устраивала в школе для солдат, прошедших войну. Свое трепетное отношение к защитникам Отечества Екатерина Иосифовна передавала и детям.

Она ушла из жизни в 2001 году, в возрасте 73 лет, и провожали учительницу как солдата. В почетном карауле стояли и педагоги, и ученики. Люди просто не могли поверить в эту утрату.