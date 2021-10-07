Глава РСХБ презентовал результаты роста экосистемы Своё Фермерство на открытии выставки «Золотая осень»

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, который рассказал о достижениях первой цифровой экосистемы для аграриев Своё Фермерство, запущенной в 2020 году.

Говоря о работе отечественного агропромышленного комплекса, Виктория Абрамченко отметила, что на протяжении двух лет мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции.

«Несмотря на эти глобальные вызовы и риски, несмотря на то, что в этом году Российская Федерация столкнулась с масштабными проблемами, связанными с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики. В частности, в этом году мы установим рекорды по нескольким направлениям. В первую очередь я говорю о сборе овощей в зимних теплицах, рапса, ягодной продукции. Хорошие показатели демонстрируют наши животноводы и рыбаки», - сказала Виктория Абрамченко.

По словам Дмитрия Патрушева, уровень технологического развития отрасли в России один из самых высоких в мире, что, в частности, демонстрирует выставка «Золотая осень». Это помогает на протяжении всех последних лет показывать устойчивые темпы развития АПК, несмотря на погодные риски и пандемию.

«В целом соберем в этом году достойный урожай, который позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и сохранить экспортный потенциал. Также, по нашим прогнозам, получим хороший урожай овощей и выйдем на новый уровень по производству плодов и ягод. Планируется значительный прирост по масличным культурам и сахарной свекле, что позволит полностью обеспечить собственные потребности в подсолнечном масле и сахаре. Кроме того, в этом году сохраняется позитивная динамика в производстве мяса и молока, в пищевой и перерабатывающей промышленности. Поэтому россияне могут быть уверены - продовольственная безопасность страны будет обеспечена по всем ключевым направлениям», - заявил Дмитрий Патрушев.

В рамках выставки участники рынка и эксперты смогли ознакомиться с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК, также уникальными экосистемами. В павильоне Россельхозбанка была представлена цифровая экосистема Своё Фермерство, успехами которой поделился Борис Листов.

«Ровно год назад Россельхозбанк презентовал первую цифровую экосистему для АПК Своё Фермерство. В рекордно короткие сроки мы создали полноценную B2B-платформу для агробизнеса по всей стране. Любое фермерское хозяйство может получить доступ к подбору лучших кадров, агротехнологиям, каналам сбыта и другим сервисам на единой платформе. Востребованность экосистемы подтверждается такими показателями, как 130 тысяч зарегистрированных сельхозпроизводителей, свыше 1,5 млн посещений, более 1 млн товаров. Россельхозбанк не просто движется в ногу со временем, а задает тренды развития агропрома. Особенно в сфере цифровизации, которая становится самой важной. В этом мы как опорный банк отрасли видим свою миссию», - отметил Борис Листов.

Кроме того, глава банка подвел итоги работы платформы Своё Родное, которую Россельхозбанк также запустил в прошлом году. Платформа стала всероссийским интернет-магазином фермерских товаров. Сегодня она объединяет более 7 тысяч фермеров, которые напрямую продают свою продукцию покупателям без посредников и наценок.

Выставка «Золотая осень» проходит на новой площадке в КВЦ «Патриот» и продолжит работу до 8 октября. Участие в главном аграрном форуме страны принимают более 100 экспонентов, которые демонстрируют свою продукцию и разработки в различных тематических зонах.

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