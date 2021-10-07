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Общество7 октября 2021 10:00

4000 саженцев сосен высаживает разрез «Березовский»

Масштабные посадки проходят в Новокузнецком районе
Яков КРЫМСКИЙ
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Молодые сосенки высаживают рядом с поселком Рассвет Новокузнецкого района. Фото: прессс-служба компании АО "Стройсервис".

Молодые сосенки высаживают рядом с поселком Рассвет Новокузнецкого района. Фото: прессс-служба компании АО "Стройсервис".

Четыретысячи больших саженцев сосен высаживает разрез «Березовский» в рамках третьей всероссийской акции «Сохраним лес».

Хвойные деревья появились на территории площадью 20 га рядом с поселком Рассвет в Новокузнецком районе.

В акции приняли участие молодые специалисты разреза «Березовский» вместе с местными жителями, представителями администрации, прокуратуры, сотрудниками лесхоза Новокузнецкого района.

Разрез «Березовский» постоянно принимает участие в экологических акциях и регулярно проводит собственные природоохранные мероприятия, ежегодно высаживая десятки тысяч деревьев. Например, в октябре вдоль дороги Новокузнецк-Костенково появятся четыре тысячи молодых саженцев сосен, берез и рябин для создания ветрозащитной полосы.

В акции приняли участие молодые специалисты разреза «Березовский» вместе с местными жителями и чиновниками муниципалитета. Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис".

В акции приняли участие молодые специалисты разреза «Березовский» вместе с местными жителями и чиновниками муниципалитета. Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис".

ЭкологияЭкология и промышленность