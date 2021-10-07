Москвичка в 99 лет начала поиски родных в Кузбассе, чтобы оставить им большое наследство

Войковский район в Москве имеет прекрасное расположение и считается тихим и семейным. Фото: с сайта gilsocmin.ru

Одинокая московская пенсионерка, дожив до почтенного возраста и отметив недавно 99 лет со дня рождения, задумалась о своей собственности: трехкомнатной просторной "сталинке" в престижном - Войковском - районе столицы. Стоимость такой квартиры сейчас на рынке - от 15 до 20 миллионов рублей.

Отдать кровно заработанные миллионы государству даже после своей смерти женщина не захотела и надумала завещать свое большое наследство единственному близкому человеку - двоюродному брату. Вот только одна проблема: она с ним никогда не общалась, и вообще, родственные связи были настолько давно потеряны, что пожилая москвичка, сохранив в своем возрасте ясность ума, силу духа и достаточно здоровья, помнила лишь, что ее брат когда-то жил в южной столице Кузбасса. Ни имени, отчества, ни фамилии, ни тем более адреса своего кузена она не знала. И тогда женщина пошла в полицию.

- В управление МВД России по городу Новокузнецку через сервис приема обращений граждан и организаций на сайте МВД России поступило заявление 99-летней жительницы Москвы. Женщина попросила помощи полицейских в восстановлении родственных связей с ее двоюродным братом, якобы проживающим в южной столице Кузбасса. При этом пенсионерка не могла вспомнить точно ни фамилии, ни отчества родственника, но уверяла, что он ранее служил в милиции, - рассказали "КП" в пресс-службе кузбасского полицейского главка.

Чтобы помочь пожилой москвичке, специалисты информационного центра ГУ МВД по Кемеровской области предоставили новокузнецким оперативникам список всех ветеранов органов внутренних дел с фамилиями, созвучными той, что была указана в заявлении. В результате родственник пенсионерки был установлен - им оказался 70-летний житель Киселевска, действительно являющийся сотрудником милиции в отставке. Для пожилого мужчины стала неожиданной новость о том, что он может стать наследником столичной недвижимости. Но гораздо больше его порадовала информация о нашедшейся двоюродной сестре. С согласия мужчины полицейские передали его номер телефона москвичке. Женщина горячо поблагодарила новокузнецких стражей порядка за чуткость, отзывчивость и помощь в поисках близкого человека.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кемеровчанка нашла брата через 30 лет разлуки

Встретиться с родственником ей помогли сотрудники полиции.

Жительница Кемерова Нина Хапилова на тридцать лет потеряла двоюродного брата. Утрате связей поспособствовали не семейные ссоры, а обычные житейские проблемы: болезни, переезды. Женщина пыталась разыскать родственника самостоятельно, но по адресу в Топках, который она помнила, тот не проживал, а соседи не помогли пролить свет на его местонахождение. С последней надеждой нынешним летом она обратилась в местный отдел полиции, сотрудники которого и помогли ей встретиться с братом, который, как выяснилось, проживает с семьей в поселке Октябрьский.

- Мужчину, которого разыскивала Нина Ивановна, зовут совсем не так, как рассказывала его сестра. В семье брата называли Славой, а в паспорте он записан как Станислав, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции отвезли женщину к родственнику.

- Какие замечательные люди мне встретились! - поблагодарила счастливая кемеровчанка сотрудников ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу.

Как рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса, обращения в полицию желающих восстановить родственные связи, прерванные по каким-то причинам, достаточно регулярны. И людям обязательно стараются помочь.