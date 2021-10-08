В Кузбассе хотят создать два города-миллионника

Фото: пресс-служба президента РФ.

1 октября в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Кузбасса. На ней Сергей Цивилев поделился с главой государства дальнейшими планами по развитию региона и попросил их поддержки от правительства и федерального бюджета.

Сперва 34, потом больше

В первую очередь Сергей Цивилев рассказал президенту России о региональной программе «Моя новая поликлиника» и, а также рассказал о недавно открытой инфекционной больнице в Новокузнецке.

Глава Кузбасса отметил, что многие поликлиники размещены в неприспособленных помещениях и даже после проведения ремонта не будут соответствовать нормативным требованиям. Поэтому в области запускают программу по строительству новых медучреждений.

- Мы разработали модульные поликлиники - в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, построим их быстрее, - сообщил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что в Новокузнецке две недели назад сдали современный инфекционный комплекс, который будет работать вместо закрытой по решению суда старой больницы.

Первый ремонт уже стартовал

Попросил Сергей Цивилев Владимира Путина и о федеральной поддержке программы «Мой новый детский сад». Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе с 2019 года действует программа по капитальному ремонту школ - «Моя новая школа», в рамках которой уже привели в порядок и переоснастили оборудованием 28 образовательных учреждений.

- Но такую же программу надо запускать и по детским садам. Многие из них построены еще в советские времена, и они требуют, конечно же, ремонта. И это дешевле, чем строить новый детский сад, к тому же, к нему уже привыкли люди, он находится в окружении домов, - сообщил глава региона.

По аналогии с программой «Моя новая школа» проект по капремонту детских садов будет включать также переоснащение учреждений вплоть до нового оборудования, мебели и игрушек. Также с ремонтом зданий будут благоустраивать территории детских дошкольных учреждений. Реализация программы «Мой новый детский сад» запланирована в течение пяти лет. И к слову, первое дошкольное учреждение по ней уже ремонтируют: речь идет о том самом детском садике, на который в июне этого года жительница Новокузнецка пожаловалась Владимиру Путину во время прямой линии с президентом.

Строительство аэропорта в Шерегеше

Сергей Цивилев сообщил Владимиру Путину о планах по развитию горнолыжного комплекса «Шерегеш». Напомним, что курорт является одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма. По поручению президента он включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Также курорт вошел в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. По ней Кузбасс получит 51 миллиард рублей из федерального бюджета, 3,27 миллиарда рублей из которых направят на реализацию инфраструктурных проектов в поселке Шерегеш.

Теперь же близ него хотят еще возвести и аэропорт, чтобы туристы могли напрямую прилетать на курорт, сократив время в пути.

- Ближайший аэропорт в городе Новокузнецке, 180 километров. Мы строили различные схемы подъезда: по железной дороге - очень долго, автобусом 180 километров по горным дорогам - это тоже долго и опасно. Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше - мы выбрали площадку в семи километрах от горы, причем у нас есть инвестор, кто построит терминал, - мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если Вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира, - обратился Сергей Цивилев к президенту.

Глава региона добавил, что уже заказан проект взлетно-посадочной полосы под разные типы самолетов.

Десять тысяч рабочих мест с высокой зарплатой

Еще Сергей Цивилев предложил создать в области особую экономическую зону «Кузбасс», которая будет ориентирована на проекты в неугольных отраслях экономики.

- Многие заводы в Кузбассе закрылись после развала Советского Союза и остались большие территории с большими мощностями. Мы просим поддержки в создании там особой экономической зоны для химии, есть потенциальные инвесторы, которые готовы зайти туда. Это было бы, конечно, большое движение вперед - создание именно высокотехнологичных рабочих мест во внеугольной отрасли. Это дало бы хороший эффект, - сообщил Сергей Цивилев.

Планируется, что общая площадь новой особой экономической зоны составит 1700 гектаров. В нее войдут территории неработающего завода «Прогресс», производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории КАО «АЗОТ», транспортный узел «Топки» и другие объекты.

В результате должно появиться более десяти тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Реализация проекта станет основой для крупнейших инвестиционных вложений в промышленность Кузбасса, которых регион не получал последние 50 лет.

Города -миллионники

Также в ходе встречи Сергей Цивилев и Владимир Путин обсудили возможность создания в области двух городов-миллионников. Губернатор отметил, что появление таких городов необходимо для того, чтобы снизить отток молодых людей из региона.

- Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550 - 560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Мы соединили эти два города скоростной областной магистралью: часть со скоростью 130 километров в час, часть со скоростью 110 километров в час. В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома, - сообщил губернатор Кузбасса.

Президент обратил внимание, что для того, чтобы сносить кварталы, необходимо понять, как обеспечивать интересы людей, которые там живут.

- В конечном итоге это все равно рабочие места, ведь чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития, - добавил Владимир Путин.