Разрез «Березовский» АО «Стройсервис» обеспечивает бесплатным углем селян Новокузнецкого и Прокопьевского районов

Фото: Разрез «Березовский».

На разрезе «Березовский» стартовала ежегодная программа по обеспечению благотворительным углем жителей сельских поселений на территории присутствия.

В этом году на предприятие поступило около 200 заявок от жителей Новокузнецкого и Прокопьевского районов, каждому адресату будет доставлено по 5 тонн бесплатного угля.

Фото: Разрез «Березовский».

«Самостоятельно приобрести и доставить уголь домой обойдется в 17-20 тысяч рублей, - рассказывает местная жительница из села Березово Людмила Турова. - Бесплатный уголь от разреза «Березовский» - ощутимая помощь. Уголь отличный, горит хорошо!»

Разрез «Березовский» ежегодно предоставляет селянам благотворительный уголь. На сегодняшний день топливом на зиму обеспечены жители Березово. На очереди адресаты из поселков Матюшино и Спиченково.