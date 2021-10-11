В Кузбасс идут ночные морозы и снег, а за ними - потепление до +11 градусов

После нескольких дней непогоды на улице вновь потеплеет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для тех, кому хочется тепла и солнца, есть хорошая новость: они появятся в Кузбассе в конце рабочей недели. А пока придется потерпеть: погода в течение ближайших дней будет неоднократно меняться, а ночи будут почти по-зимнему холодными.

Причина такого разнообразия погоды, по словам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в том, что во вторник и среду регион будет находиться под влиянием циклона, а с четверга придет антициклон. Однако погода останется без существенных изменений, и хотя будет немного прохладно, зато из-за антициклона - солнечно.

Так, во вторник, 12 октября, столбики термометров днем покажут 0…+5 градусов. Ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В отдельных районах осадки, в виде мокрого снега и дождя, по югу местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

В среду, 13 октября, ночью -2…-7 градусов, при прояснениях до -12 градусов, а днем 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 метров в секунду, и порывами до 12 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь и мокрый снег.

В четверг, 14 октября, ночью -4…+1 градусов, при прояснениях до -9 градусов, днем потеплеет до +3…+8 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с кратковременными усилениями до 13 метров в секунду. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся.

Прекратятся они лишь под утро пятницы, 15 октября. При этом ночью опять подморозит: до -2…-7 градусов. А вот после восхода солнца воздух прогреется до +6…+11 градусов. Ветер вновь сменит направление - уже на восточное, но останется довольно слабым - 3-8 метров в секунду.