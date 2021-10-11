Во всех 105 новых автобусах Кемерова заработали валидаторы

В 35 автобусах специалисты проведут перезагрузку устройств из-за возникшего в системе сбоя. Фото: Екатерина САРДАКОВА

С понедельника, 11 октября, во всех 105 новых автобусах, которые за последний год, появились на кемеровских улицах, заработала система оплаты проезда с помощью валидаторов, а также автоматизированные системы подсчета пассажиров и видеонаблюдения.

Валидатор - это устройство, которое позволяет оплачивать проезд банковской или транспортной картой, а также телефоном или другим гаджетом с функцией бесконтактной оплаты. В каждом автобусе их по четыре и расположены они в салоне на поручнях. Выглядят как квадратная коробка с экраном. Для оплаты достаточно приложить карту любой стороной к одному из валидаторов. Льготники с проездными билетами должны зарегистрировать свой проезд с помощью социальной транспортной карты или карты жителя. Для этого также нужно приложить карту к валидатору, чтобы информация считалась. Весь процесс занимает порядка двух-трех секунд, при условии, что карта была приготовлена заранее. Так что очередей при входе в автобусы даже в час пик городские власти не ожидают.

Так как система работает пока в тестовом режиме - в салоне будет присутствовать кондуктор, чтобы помогать пассажирам разобраться с тем, как теперь будет происходить расчет. Но оплату наличными тоже никто не отменял: если пассажиру больше по душе такая оплата, то он может воспользоваться традиционным способом - оплатить проезд у водителя или у кондуктора. Как и в том случае, если вдруг валидатор окажется из числа неработающих.

А такой вполне можно встретить. Хотя на большей части оборудованного новинкой транспорта система запустилась удачно, на 37 автобусах, по данным пресс-службы администрации Кемерова, валидаторы дали сбой.

- Устройства будут отправлены на перезагрузку, которая займет ближайшие два дня, - сообщили в пресс-службе администрации Кемерова. - На работу общественного транспорта сбой в работе валидаторов не повлиял.

Добавим, что аналогичная система оплаты проезда сейчас работает и в Новокузнецке, власти которых не раз жаловались на то, что многие горожане не желают оплачивать проезд. Поэтому после того, как бескондукторная система оплаты в столице Кузбасса заработает в полную силу, в Кемерове будут созданы группы контроля, которые вооружат специальными терминалами ревизора. С их помощью контролеры и смогут отыскать всех «зайцев» в салоне автобуса. И оплатить проезд при входе контролеров уже не получится: валидаторы будут заблокированы вместе с началом проверки. Напомним, штраф за безбилетный проезд в нашем городе пока что составляет сто рублей.