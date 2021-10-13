«Платформа больших данных» составила рейтинг экологической сознательности регионов

Исследование проходило в период с января по сентябрь 2021 года.

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) накануне первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG–(Р)Эволюция» составила рейтинг регионов по уровню интереса жителей к экологической повестке – заботе о здоровье, экотурам, переработке мусора и другим аспектам осознанного отношения к окружающей среде. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-3 вошёл Алтайский край. Из десяти регионов-лидеров шесть – в Сибири.

Первую строчку экорейтинга российских регионов заняла Москва, следует из данных рекламного программатика Platforma. В столице проживает 15,4 % тех, кто интересовался в интернете вопросами экологии в январе-сентябре этого года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 2,3 процентных пункта. При этом общее количество горожан, ищущих в сети информацию об экопривычках, выросло на 73 %.

На второй строчке расположился Санкт-Петербург, где уровень интереса жителей к экоповестке практически в два раза ниже, чем в Москве, — 7,5 %. Кроме того, за год этот показатель снизился на 1,4 процентных пункта. В то же время общее количество петербуржцев, интересующихся экологией в интернете, выросло почти на 24 %.

Замыкает тройку-лидеров Алтайский край — здесь проживает 3,8 % из тех, кто искал информацию об экологических вопросах. По сравнению с прошлым годом уровень интереса к этой теме в регионе вырос на 1,2 процентных пункта, общее количество жителей, посещавших экологические ресурсы, — более чем в два раза (на 115 %).

Четвертое место занял ещё один сибирский регион — Красноярский край с долей 3,4 %. За год она выросла на 1,6 процентных пункта. В целом жители Сибири показали достаточно высокий интерес к экотематике. Помимо Алтайского и Красноярского краев в топ-10 также вошли Иркутская (3,1 %), Омская (3 %), Новосибирская (2,6 %) и Кемеровская (2,2 %) области. Совокупный уровень интереса жителей к экологической повестке этих шести регионов даже превышает показатель столицы, лидирующей в рейтинге, — 18,1 % против 15,4 %. Но если объединить результаты Москвы и Подмосковья, расположившегося на пятой строчке с долей 3,2%, то московская агломерация с небольшим перевесом все-таки опередит совокупный показатель сибирских регионов из топ-10.

Методология

Специалисты Platforma при проведении анализа использовали данные о поисковых запросах и посещении веб-ресурсов, связанных с экологической повесткой — экотурами, переработкой мусора, заботой о здоровье и др. Для каждого региона было определено абсолютное значение, сколько уникальных пользователей посещали сайты по заданной теме и как их количество изменилось к прошлому году. Затем были рассчитаны доли по субъектам, какой процент от общего количества тех, кто ищет что-то в интернете об экологических проблемах, где проживает. Полученный показатель был назван «уровнем интереса».

Исследование проходило в период с января по сентябрь (включительно) этого года, полученные данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.