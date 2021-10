Концерт группы Plazma и экскурсия по вечернему городу: как интересно провести выходные в Кемерове

Концерт известной российской группы в Кемерово. Фото: предоставлено организаторами.

Квинтэссенция музыки и романтики

Идем на концерт популярной российской группы

Известная российская группа Plazma приедет с гастролями в Кемерово. Все, кто старше 15 лет, помнят эту группу, ставшую суперпопулярной в нулевых. Это была одна из немногих российских групп, исполнявшая свои композиции только на чистом английском языке. Тем не менее, ее хитам «Take My Love», «Jump in My Car», «The Sweetest Surrender», «Lonely» и «You’ll Never Meet an Angel» подпевали и те, кто понимал слова песен, и те, кто просто запоминал их звучание. Обладая редкими для российской поп-сцены музыкальным вкусом и эрудицией, группа не боялась экспериментировать, смело смешивая стили от синти-попа до поп-рока, не изменяя при этом мелодичной танцевальной музыке для современных романтиков. В итоге два первых альбома группы были проданы в количестве более миллиона копий.

В Кемерове выступят бессменные участники группы Роман Черницын и Максим Постельный, которые 20 лет назад своими голосами и текстами покорили многих российских слушателей, включая и кузбассовцев.

Добавим, что ранее концерт группы Plazma планировался на другой площадке - в ночном клубе «Nebo», однако затем его перенесли в «Эфир». Билеты, приобретенные до того, как стало известно о смене места выступления группы, остаются действительны.

Ночной клуб «Эфир»

Бульвар Строителей 54 А, т.: (384-2) 78-05-80

22 октября, начало в 20.00

Цена билетов: 1500 рублей

Автобусная экскурсия по вечернему Кемерову. Фото Федора БАРАНОВА.

История в сумерках

Едем на автобусную экскурсию по вечернему Кемерову

Музей-заповедник «Красная горка» приглашает школьников познакомиться с историй родного города. Участники тура увидят городские достопримечательности в современном осветительском оформлении в темное время суток, познакомятся с самыми романтическими местами. Экскурсанты узнают о малоизвестных исторических памятниках, о том, как изменился город Кемерово за последние десятилетия.

Маршрут начнется от старого центра областной столицы Кузбасса, с архитектуры 50-х годов прошлого века. Затем путешественники проедут вдоль Притомского проспекта, увидят в свете фонарей новую Московскую площадь и закончат путешествие на бульваре Строителей - самой большой аллее города, протяженностью три километра. В ходе обзора пассажиры автобуса смогут оценить ночное освещение многих объектов, среди которых особенно выделяется мечеть «Мунира».

Экскурсия на автобусе занимает всего полтора часа. Но она состоится, только при условии набора группы численностью 15 человек. Поэтому забронировать место в путешествии по вечернему городу стоит заранее.

Музей заповедник «Красная горка»

ул. Красная горка, 1, т.: (384-2) 45-46-46

Цена билетов: 150 рублей