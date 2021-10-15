Известная рок-опера и соло на трубе: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера». Фото: предоставлено организаторами.

Старая история на новый лад

Смотрим одну из самых известных в мире рок-опер.

На сцене новокузнецкого Театра металлургов одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера» - «Иисус Христос - суперзвезда». Впервые зрителю она была представлена в 1990 году на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, и с тех пор она уже не раз с успехом была показана и в других регионах страны.

Рок-опера в двух действиях, которая будет показана в Новокузнецке, отличается от ее традиционного прочтения: она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нем взяты из Евангелия почти дословно. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, режиссеры постановщики - заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов - постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших дней: без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует.

Кстати, если билет купить прямо сейчас, то можно получить скидку до 50 процентов.

Театр Металлургов

Театральный проезд, 6, т.:(384-3) 33-03-47

16 октября, начало в 18.00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей

**************************************************************************

Искусство игры на трубе

Слушаем шедевры классической музыки.

В Новокузнецк с гастролями впервые приезжает трубач, солист Токийского камерного оркестра Седзо Цумори.

Выпускник Токийского университета искусств Седзо Цумори с трех лет начал учиться играть на фортепиано, а в 12 стал изучать игру на трубе.

В музыкальном колледже Kunitachi он был учеником знаменитого Наохиро Цукена, в прошлом - главного трубача симфонического оркестра NHK.

Именно Седзи Цуморо был избран для участия в выпускном концерте музыкального колледжа Kunitachi. Но триумфом молодого музыканта стало участие в 25-м ежегодном концерте фирмы YAMAHA для новых музыкантов. В 2015 году трубач Седзо Цумори выступил с Токийским филармоническим оркестром. В настоящее время музыкант является первым трубачом Токийского камерного оркестра.

На концерте уникального музыканта в Новокузнецке зрители услышат шедевры классической музыки - произведения Телемана, Гайдна, Альбинони, Тартини.

ДЦ «Комсомолец»

Ижевский проезд, 14, т.: (384-3) 33-03-47

21 октября, начало в 19.00

Цена билетов: 700 рублей