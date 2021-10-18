Новокузнечанин оставил лжебанкиру около двух миллионов рублей под березой

Мужчина по инструкции «сотрудника банка» лишился значительной суммы денег. Фото: Иван ПРОХОРОВ

55-летний житель Новокузнецка стал очередной жертвой мошенника. Как рассказали, в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина лишился всех сбережений, поверив псевдосотруднику банка. Но вот схема, по которой новокузнечанина обманули, оказалась не совсем стандартной.

Началось все со звонка человека, который представился новокузнечанину сотрудником безопасности банка.

- С вашей карты сейчас списываются деньги, вы действительно совершаете эти операции? - поинтересовался звонивший.

Мужчина разволновался, ведь на одном из счетов лежали 450 тысяч рублей. Собеседник принялся успокаивать сибиряка и убедил, что накопления можно сохранить, если перечислить их на специальный «страховой» счет, что житель Новокузнецка и сделал.

Но «сотрудник банка» позвонил опять. Уже с информацией, что теперь злоумышленники пытаются взять от имени мужчины кредит на пять миллионов рублей. И на этот раз дал совет: чтобы обезопасить себя, нужно оформить кредит на максимально возможную сумму и спрятать деньги... под березу в одном из районов города. Указанный тайник у новокузнечанина не вызвал никаких вопросов: он подал заявку на кредит, снял все полученные 1,8 миллиона рублей и положил под ту самую березу.

Правда, сомнения мужчину все же взяли: он остался неподалеку, караулить, кто же заберет деньги. Но что-то пошло не так, и кто забрал наличные, новокузнечанин не увидел. А проверив спустя некоторое время тайник, обнаружил вместо денег записку.

- Сожалеем, но вы стали жертвой мошеннических действий, гласило послание, которое аферисты оставили доверчивому человеку. С этой запиской мужчина и отправился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, сейчас правоохранители устанавливают подозреваемого, которому в случае поимки грозит до десяти лет лишения свободы.