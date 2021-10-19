Бабье лето в Кузбассе закончится в пятницу

Самыми теплыми днями будут среда и четверг. Фото: Елена ПОПОВА.

Хорошая новость для тех, кто не успел порадоваться теплу на минувших выходных: наверстать упущенное можно в ближайшие дни: октябрь продолжит баловать кузбассовцев теплом до конца рабочей недели. И только в пятницу начнется похолодание, а вместе с ним придут и дождь с мокрым снегом.

А пока на регион по-прежнему будет оказывать влияние антициклон. И во вторник, 19 октября, столбики термометров покажут +8… +13 градусов, при этом на улице будет малооблачно, а ветер совсем слабый. Ясная погода с аналогичной температурой будет стоять и днем в среду, 20 октября, тогда как ночью температура опустится до 0… -5 градусов. Но самым теплым днем окажется четверг: если ночные температуры останутся без изменений, то днем столбики термометров поднимутся до +12… +17 градусов.

- Такое повышение температур для октября не удивительно. Например, в 1986 году в Мариинске зафиксирована температура +25,5 градусов, 7 октября 2019 года в Кемерове было +22 градуса, до таких же отметок столбики термометров повышались и 18 октября 1941 года, - рассказали «КП» в в Кемеровском гидрометцентре.

А в 2016 году октябрь наоборот оказался холодным: уже с 12 числа в Кузбассе установился снежный покров. В том году деревья не смогли подготовиться к холодам: сентябрь был жарким и они не успели скинуть листву. Сейчас природные процессы в норме: еще не у всех деревьев завершился листопад, но уже прекратился процесс вегетации растений, повторного цветения не отмечается. Вновь появившиеся цветы, например у одуванчика, как и у некоторых многолетних травянистых растений, обусловлены длиной светового дня, их запоздалое цветение случается в основном у молодых растений первого года жизни.

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В трех городах региона введен режим НМУ

Обширный антициклон, который установился над Кузбассом, и практически отсутствие ветра препятствуют перемешиванию воздуха. И в результате сложившихся погодных условий над населенными пунктами висит смог. Из-за этого в трех городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске введен режим НМУ, или по-другому «режим черного неба». До 20 октября включительно промышленные предприятия этих городов должны снизить выбросы в атмосферный воздух на 15-20 процентов.