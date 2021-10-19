В Кемерове юного TikTok-блогера обвинили в создании порочащих школу видеороликов

Фото: МАОУ «СОШ №85»

В Кемерове жители активно обсуждают инцидент, который произошел в школе № 85 в районе Лесная Поляна. Так в соцсетях сообщается, что одного из учеников отчислили за то, что он снял учителя на видео и выложил в TikTok.

- Причина отчисления - была задета честь школы и учителя, - подписал разошедшееся по соцсетям видео анонимный автор.

На кадрах ролика учитель просто идет в сторону школы под песню группы «Ленинград». И это ожидаемо вызвало волну возмущения: многие пользователи не увидели в записи криминала и не поняли, что могло стать причиной отчисления.

- И раньше всех подряд снимали, и никто никого не отчислял, - комментируют подписчики пабликов.

Жители, которые знакомы с ситуацией отмечают, что инцидент неоднозначный, так как в паблики попала отредактированная запись, без мата.

- Мальчик снимал учителей и накладывал нецензурные комменты, - рассказала одна из кемеровчанок.

Директор учебного заведения сообщил «Комсомолке», что у 10-классника раньше тоже возникали конфликты со школой. Школьник постоянно снимал видео, в которых фигурировали многие учителя, а на фоне звучали оскорбительные песни с нецензурными выражениями.

- Мальчик вместе с родительницей были приглашены на совет профилактики, на которых им разъяснили, что подобные действия могут повлечь за собой административные правонарушения. После этого мама решила забрать ребенка и написала заявление, - отметила директор школы № 85.

На данный момент, ребенок не отчислен, он продолжает обучение в школе № 85, так как в своем заявлении родители не указали, в какое учебное заведение будут переводить 10-классника.