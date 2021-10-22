В городах и районах Кузбасса состоятся ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 22 октября по 2 ноября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городах и районах Кузбасса пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки с 22 октября по 2 ноября. Распоряжение, разрешающее проведение данных массовых мероприятий, подписал губернатор Сергей Цивилев.

Согласно распоряжению, муниципалитетам разрешено проводить уличные ярмарки, цены на которых по традиции будут немного, но все же ниже магазинных. К участию в них чиновники привлекут фермеров, садоводов, животноводов и предприятия промышленности.

Власти отметили, что в мероприятии должно участвовать не более 1000 человек одновременно, но кто и как будет отслеживать количество пришедших на ярмарку, не уточнили. Также в распоряжении за подписью губернатора рекомендовано не посещать ярмарки тем, кто не завершил курс вакцинации от коронавируса.

Ярмарки состоятся:

22 октября – Гурьевский муниципальный округ

26 октября – Ижморский и Прокопьевский муниципальные округа,

27 октября – Промышленная и Осинники,

28 октября – Кемерово, Краснобродский, Тайга,

29 октября – Анжеро-Судженск, Белово, Полысаево, Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий (город и район), Новокузнецк и Новокузнецкий район, Чебулинский, Крапивинский, Яшкинский, Яйский округа,

30 октября – Мариинск, Юрга, Таштагольский район, Тисульский, Тяжинский, Топкинский и Кемеровский муниципальные округа,

2 ноября – Березовский, Мыски, Калтан.