На Кузбасс надвигается арктический холод

В регионе после периода золотой осени постепенно устанавливается предзимняя погода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе после периода золотой осени постепенно устанавливается предзимняя погода. На этой недели самым теплым днем будет вторник. В среду начнется похолодание в связи с затоком холодной арктической воздушной массы. На неделе обещают осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Такая погода сохранится до выходных, а после температура продолжит понижаться. Так, во вторник, 26 октября столбики термометров днем покажут +11…+16 градусов. Вместе с тем сила юго-западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Местами прольют небольшие дожди. Преимущественно без осадков, но по северу днем пройдут местами небольшие дожди.

В среду, 27 октября ночью 0…+5 градусов, местами до -5 градусов, а днем 0…+5 градусов, местами до +10 градусов. Ветер западный 11-16 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду. Ночью обещают небольшие, местами умеренные осадки, днем в отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные осадки.

В четверг, 28 октября в ночное время -2…-7 градусов. Днем столбики термометров покажут +1…+6 градусов. Ветер будет западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков, по северу местами небольшие осадки.

Такая же погода сохранится и в пятницу, 29 октября. Ветер сменит направление на юго-западное, но будет дуть с той же силой. Небольшие, местами умеренные осадки также сохранятся в разных районах области.