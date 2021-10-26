На городском транспорте Кемерова и Новокузнецка появились культурно-исторические маршруты

В Кемерове культурно-историческим маршрутом стал 51-й автобус. Фото: пресс-службы администрации Кемерова.

В Кемерове и Новокузнецке заработали «Культурно-исторические маршруты общественного транспорта Кузбасса». Эта программа создана в рамках проектов «Идентичный Кемерово» и «За Новокузнецк» при поддержке фонда развития городов, фонда «Рыба шагала» и руководства обоих муниципалитетов.

Хотите узнать много нового и интересного, например, про Кемерово? Тогда вам - в автобус № 51, чей маршрут один из самых протяженных и соединяет правый берег с левым. Нам повезло - мы попали на открытие проекта и первыми проехали отрезок пути. Для полного погружения в тему не обойтись без смартфона и наушников. На смартфон скачиваем бесплатное приложение Artefact и считываем QR-код, перейдя по которому, можно послушать аудиогиды. Это оказалось очень познавательно, ведь тексты для аудиогидов писали краеведы и… простые кемеровчане. Поэтому ждали нас не только исторические факты о городе (кстати, малоизвестные), но и личные истории горожан. Всего в арсенале экскурсионного автобуса - 23 уникальных аудиозаписи.

Для получения индивидуальной экскурсии требуются наушники и смартфон. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

По словам автора одного из аудиогидов Максима Гончаренко, автобус № 51 был выбран не случайно. На протяжении этого маршрута сосредоточено огромное количество объектов, оставивших серьезный след в истории не только Кемерова, но и России.

- Конечно, можно просто ехать в автобусе и смотреть в окно. А можно с помощью QR-кода и смартфона узнать много интересного о прошлом нашего города. Причем, узнать не то, что написано в скучных учебниках, а нечто интересное и познавательное. Ну, это такая скорее неофициальная история Кемерова. Вот вам пример. Старый мост. Когда-то он назывался коммунальный. Сейчас не работает. Был построен в 1952 году. И как же жили горожане тогда, когда его не было? Какая связь между этим дорожным сооружением и рождаемостью? А она есть! Во всяком случае, в Кемерове она была. А до коммунального моста был понтонный мост. И он был платный. Сколько же стоил проход по мосту для пешеходов? А для коровы? А для милиции? А для детей? Одним словом, столько всего интересного было в истории Кемерова. Не сомневаюсь, что скоро вы узнаете много любопытного о городе, - говорит краевед Владимир Сухацкий.

В Новокузнецке же данный проект называется «Открой Город Заново». К нему прикрепили четыре самых популярных автобусных маршрута: № 23, 28, 88 и 345. Жители и гости Новокузнецка смогут прослушать около 40 кратких аудиогидов, которые расскажут интересные подробности из истории города.

Организаторы уверены, что данный проект станет очень популярным среди кузбассовцев, ведь наши земляки все чаще стали интересоваться историей, семьи, рода и места, где они живут.