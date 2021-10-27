В Кемеровском суде двое подсудимых по второму делу о пожаре в «Зимней вишне» высказали свою позицию

Свое слово 27 октября высказали Эдуард Комков и Светлана Шенгерей. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

В среду, 27 октября, Центральный районный суд продолжил заседание по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В этот раз участники процесса выслушали начальницу отдела областной инспекции Гостройнадзора Светлану Шенгерей и Эдуарда Комкова, сына бывшей начальницы Госстройнадзора Танзили Комковой. Помимо упомянутых, в качестве подсудимых по этому делу проходит еще и директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Напомним, что на прошлой неделе уже закончила выступать сторона защиты.

Эдуард Комков в своем слове согласился со своим защитником, считая, себя невиновным. В качестве дополнения к словам адвоката, Комков сказал о том, что он не участвовал в составлении документации, разрешающей строительство торгово-развлекательного центра, не контролировал движение финансов в компании «ИСК «Ресурс» и никаких денег не просил, что могут подтвердить свидетели.

Светлана Шенгерей выражает сочувствие насчет случившейся страшной трагедии, однако, как и Комков, не признает свою вину. Она считает, что после проведенной ею итоговой проверки никаких нарушений не было выявлено и по представленной документации все было в порядке, а нарушения возникли уже позже итоговой проверки в процессе эксплуатации.

- В результате визуального осмотра объекта ТРЦ «Зимняя вишня» в рамках проведения итоговой проверки, я убедилась, что основные характеристики соответствуют проекту, предоставленному заказчиками в инспекцию Госстройнадзора, - говорит начальник инспекции, - а именно: построено четырехэтажное здание с техническим этажом, без подвала и чердака, что и указано в заключении о соответствии.

Насчет обвинения в злоупотреблении своими полномочиями, Шенгерей говорит, что на своей должности она была на тех же правах, что и остальные. А квартира, которую она получила при переезде в Кемерово из Прокопьевска, предоставлена ей в рассрочку в связи с тем, что собственники были заинтересованы в быстрой продаже недвижимости.

Оба подсудимых попросили оправдать их, так как оба не видят в своих действиях или бездействиях состава преступления, а также приобщить их речь к материалам дела. Судебные прения продлятся 29 октября в 11.00 в здании кемеровского Областного суда. Параллельно другой суд города рассматривает первое уголовное дело о пожаре в торговом центре.