Суд в Кемерове продолжил оглашение первого приговора о пожаре в «Зимней вишне»

Фигурантами по этому делу проходят восемь человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ленинском районном суде Кемерова продолжается оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Напомним, по этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие «Зимнюю вишню»; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

На последнем заседании суда, состоявшемся 27 октября, судья продолжил зачитывать показания работников ТРЦ «Зимняя вишня». Отмечено, что электрик, увидел дым. Он понял, что начался пожар, но система оповещения не работала. Также уточнил, что на четвертом этаже не было влагозащищенных светильников.

Далее судья зачитал показания, в которых было отмечено, что пожарная сигнализация неоднократно срабатывала в феврале и марте 2018 года. (79 запись вставить часть)

Судья зачитывает показания свидетеля Романенко, который проходил курс по обслуживанию пожарной сигнализации.

В приговоре говорится, что в марте 2016 года Романенко осматривал систему пожарной безопасности в «Зимней вишне». Он выявил нарушения, о которых сообщил Полозиненко. В частности, на пятом этаже не было системы безопасности, что было видно по неподключенным проводам.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября, судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После, суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. В четвертый день, 7 октября, заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных. Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

В пятый день, 12 октября, судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

В шестой день, 13 октября, судья начал заседание с зачитывания более десятка сообщений, которые поступали диспетчерам оперативных служб в день пожара. На каждом из которых были слышны шумы, эмоциональные крики детей и взрослых на заднем плане. В зале суда были слышны всхлипывания, присутствующие с трудом сдерживали слезы. В седьмой день, 19 октября, судья зачитал показаний потерпевших. В восьмой день, 20 октября, судья продолжил зачитывать показания потерпевших. В девятый день, 21 октября, был продлен срок содержания под стражей Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву и Сергею Антюшину. В десятый день, 27 октября, судья зачитал показаний работников ТРЦ «Зимняя вишня».

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.