Суд назначил наказание первым восьми обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней Вишне»

Григорий Соболев, Надежда Судденок и Юлия Богданова получили самые большие сроки. Фото: Данил АЙКИН.

В пятницу, 29 октября, в Кемерове вынесли приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек.

Судья Заводского районного суда Кемерова Николай Быданцев признал всех восьмерых виновными, но большинству из них назначил наказание чуть меньше, чем запрашивал прокурор.

В частности, трое подсудимых из числа руководителей «Зимней вишни», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек, приговорены к следующим срокам:

- Юлия Богданова, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) - получила 14 лет колонии, что на полгода меньше затребованного прокурором.

- Надежде Судденок, генеральному директору ООО «Зимняя Вишня» (управляющей компания двух верхних этажей здания) – назначено 13,5 года (прокурор запрашивал 14).

- Георгию Соболеву, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - 11 лет (вместо 13)

Еще двух подсудимых признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Так, Игорь Полозиненко, руководитель фирмы «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализации в здании ТРЦ) - получил 6,6 года. Это на две месяца меньше изначально затребованного гособвинителем срока.

Александра Никитина, инженера той же компании, непосредственно отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации приговорили к 5,5 года лишения свободы. К слову, именно такой срок для него и запрашивал прокурор.

Сергей Антюшин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить пожарную сигнализацию, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,, что привело к гибели двух и более человек, отправится в места лишения свободы на восемь лет вместо девяти с половиной.

Обоих пожарных, которые проходили по первому уголовному делу, также признали виновными в халатности.

Сергей Генин - начальник караула пожарно-спасательной части не получил никаких поблажек и осужден на пять лет лишения свободы. Андрею Бурсину – руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» также назначили затребованный прокурором срок - шесть лет заключения.

Адвокаты всех осужденных намерены обжаловать вынесенные приговоры.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Опознание большинства погибших проводилось с помощью генетических экспертиз.