В Кузбассе на неделе обещают морозы до -25 градусов

Ноябрь в регионе начался в этом году контрастно, резко переодевшись в белые оттенки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в ближайшие дни характер погоды будет переменчив, ожидается похолодание. Первая половина недели будет достаточно морозной, а во вторую - немного потеплеет. Все природные процессы идут в пределах климатических норм. Реки области тоже постепенно готовятся к зимнему сезону. Со 2 ноября на реке Томь, в Кемерове начался шугоход и забереги.

Так, в среду, 3 ноября в столбики термометров ночью покажут -18…-23 градусов, местами -11…-16 градусов, а днем -12…-17 градусов. Вместе с тем сила северного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Обещают местами небольшой снег.

В четверг, 4 ноября, ночью -20…-25 градусов, местами -15…-20 градусов, а днем -14…-19 градусов. Ветер будет попеременно то северный, то западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы 14 метров в секунду. Пройдет местами небольшой снег.

В пятницу, 5 ноября, ночью -13…-18 градусов, местами до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов, местами до -15 градусов. Ветер будет западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

В субботу, 6 ноября, в ночное время -10…-15 градусов, после восхода солнца -4…-9 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Также местами небольшие осадки в виде мокрого снега.