Сибирское ускорение: «Ростелеком» и GFN.RU поднимают облачный гейминг в СФО на новую высоту

Четвертый серверный кластер в Новосибирске, инвестиции в который составили 300 млн рублей, значительно увеличит территорию охвата, где доступны максимальные возможности сервиса GFN.RU. Фото: пресс-служба Ростелеком.

В результате значительно сократится задержка сигнала (пинг) в многопользовательских онлайн-играх, что увеличит результативность и повысит шансы сибиряков на победы.

Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры - основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Ранее за работу сервиса GFN.RU отвечали три серверных кластера: два в Москве и один в Екатеринбурге. Четвертый серверный кластер в Новосибирске, инвестиции в который составили 300 млн рублей, значительно увеличит территорию охвата, где доступны максимальные возможности сервиса GFN.RU.

- Новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга появятся в Сибири благодаря тому, что GFN.RU стал одним из основных резидентов дата-центра компании «Ростелеком-ЦОД», расположенного в Новосибирске. По уровню надежности этот дата-центр соответствует уровню Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Новый серверный кластер с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизит нагрузку на другие дата-центры, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

- Мы видим, что онлайн-игры стали частью массовой культуры, и стараемся сделать их доступнее для всех жителей России. Именно поэтому GFN.RU размещает новые серверные кластеры в регионах, теперь и в Новосибирске. Это позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры без потери качества на привычных устройствах, - сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий. В дальнейшем GFN.RU планирует улучшить качество облачного гейминга и в других регионах страны.

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