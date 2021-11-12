Масштабные стройки в Кузбассе повысят уровень жизни населения

На сегодняшний день на кузбасских стройках трудится 34 тысячи человек. В 2019-2021 гг. на строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры направлено 53 млрд рублей, что в 4 раза превышает вложения в эту сферу в период 2016-2018 гг.

Заметная часть строительства - многоквартирные дома для кузбассовцев, нуждающихся в жилье. К таковым относятся переселенцы из аварийных домов, дети-сироты и другие категории граждан. Так, в 2021 году на переселение 3 тысяч таких жителей направлено 3,1 млрд рублей. Возведено много ФАПов, больниц, спортобъектов, а также школ и детских садов. В числе знаковых объектов можно отметить терминал аэропорта имени А. Леонова в Кемерове, ледовый дворец «Кузбасс» (там же), которые открыты в текущем году. Эти и другие стройки проходили и проходят под личным контролем губернатора Сергея Цивилева, который подчеркивает важность всех этих соцобъектов для региона.

Такая позиция главы региона находит поддержку среди экспертов. Например, главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов считает правильным акцент на развитие социальной инфраструктуры: «Сейчас идет очень много разговоров на уровне ООН о переходе к устойчивому развитию, где основным аспектом является в первую очередь уровень жизни населения, а не показатель экономического роста. А здесь качественной составляющей является доступность жилья, инфраструктуры, медицинского обеспечения, сферы образования. Так что совершенно ясно, что это должно развиваться, особенно в регионах с непростой экологической ситуацией, а Кемеровская область - это ключевой центр развития угольной и металлургической промышленности, где условия труда достаточно вредные». В связи с этим эксперт обращает внимание на то, что крупные предприятия должны участвовать в улучшении социальной инфраструктуры. Стоит отметить, что такой принцип действительно имеет место в Кузбассе при возведении важных объектов, в частности, инфекционной больницы в Новокузнецке.

Также среди экспертов распространено мнение, что в период пандемии крупные стройки помогли сохранить в стабильном состоянии экономику области, тем более что руководство Кузбасса при этом поставило задачу диверсифицировать экономику, уменьшив ее зависимость от продажи полезных ископаемых. При этом крупное масштабное строительство дало жителям региона значительное количество рабочих мест и смягчило последствия от неизбежного закрытия части бизнеса во время кризиса.

Научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий РАНХиГС Елена Иванкина считает, что именно к реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также для возведения жилья и должна привлекаться большая часть ресурсов, выделенных на строительство: «Если взять все сопутствующие отрасли, которые сопровождают строительство, - от производства стройматериалов и оборудования до отделочных материалов, мебели и электрических лампочек, - мы получим 40% ВВП <…> Слава богу, что в Кемеровской области был юбилей (в 2021 году регион отмечал 300-летие), под который им удалось решить многие проблемы развития, которые требовали и средств, и людей. Но по всей стране мы видели, что очень многие стройки, запланированные на 2020 год, были перенесены, поэтому восстановление нормального цикла строительства потребует времени. И это при том, что строим мы для нашей страны мало».

По мнению члена Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ Павла Пригородова, строительство стимулирует, буквально тянет за собой развитие экономики и является признаком прогресса. При этом эксперт подчеркивает другой положительный момент, свойственный стройкам Кузбасса - их равномерное, сбалансированное рассредоточение по всему субъекту: «Я бы отметил инфекционную больницу в Новокузнецке, целый квартал был построен с нуля. В Кемерове это ледовый дворец и кадетский корпус. Вообще, эти стройки равномерно распределены по региону, и это вложение в его будущее и его развитие». Кроме того, Павел Пригородов отметил, что выкуп региональными властями жилья для льготников способствует его активному строительству. Вместе с тем, именно в этой области, считает он, нет равномерного распределения по Кузбассу, а есть перекос в сторону Кемерова. Поэтому достижение баланса в этом сегменте станет актуальной задачей для правительства региона.