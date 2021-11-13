На кузбасском курорте Шерегеш перенесли введение QR-кодов до 20 января 2022 года

До 20 января гости из других регионов России могут смело приезжать в Шерегеш. Фото: пресс-служба АПК.

В субботу, 13 ноября, в Шерегеше проходит официальное открытие нового горнолыжного сезона. Неожиданный подарок потенциальным посетителям популярного места отдыха сделал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщивший во время деловой программы:

- Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения - это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе - до 20 января 2022 года.

Правда, губернатор уточнил, что туристы в возрасте старше 60 лет не будут освобождены от этих условий. Сколько именно пожилых посещает данный курорт - статистика умалчивает. Напомним, что по официальным данным администрации правительства Кузбасса Шерегеш в прошлом зимнем сезоне посетило более 2 миллионов человек.

Открытие горнолыжного сезона по времени почти совпало с ужесточением антикороновирусных требований в Кузбассе, которые начинаются уже в понедельник, 15 ноября.

В числе них было и введение QR-кодов и ПЦР-тестов для прохода в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, торговые центры с развлекательной инфраструктурой, а также для заселения в гостиницы и другие объекты коллективного размещения.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Кузбассе выявлен 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд регионального масштаба.