Из Москвы до Кузбасса 27 ноября запустят чартеры с дешевыми авиабилетами

Ростуризм компенсирует часть стоимости перелета в Шерегеш Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В сезоне 2021/2022 из Москвы будут запущены чартеры до Кузбасса ради туристов, направляющихся на отдых в Шерегеш. Первые чартеры отправятся в Кузбасс уже 27 ноября, всего запланировано 20 рейсов. Расписание полетов разработано уже до весны, включая праздничные новогодние дни. Об этом сообщил заместитель генерального директора туроператора TUI Россия Александр Сирченко на пресс-конференции, посвященной открытию сезона.

- Шикарная погода, много катающихся, туристы уже приезжают сюда со всей России. Здесь не только шикарный и ставший уже известным на всю страну уникальный снег — пухляк. Здесь комфортный мягкий климат, приятная зима, самый длинный в России сезон. Шерегеш — это еще и местный этнографический колорит: культура, быт, музыка коренного населения — шорцев. В этом смысле Шерегеш — разрыв шаблонов. Рекомендую всем жителям, которые еще не знакомы с Кузбассом и воспринимают его только как промышленный регион, приехать сюда и оценить Шерегеш, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, комментируя введение чартеров из Центральной России.

Еще одна хорошая новость: Ростуризм компенсирует пассажирам чартеров часть стоимости авмиабилетов. В итоге они обойдутся примерно в пять с половиной тысяч рублей в одну сторону. Причем купить билеты по льготному тарифу смогут и кузбассовцы, начиная с 28 ноября.

Ранее, власти Кузбасса анонсировали программу лояльности для жителей области, которые пожелают отдохнуть в Шерегеше. Она должна позволить кузбассовцам воспользоваться возможностями курорта по сниженным ценам. В настоящее время, по словам главы региона Сергея Цивилева, данная программа еще находится в разработке.