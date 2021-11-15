В Березовском откроют новую поликлинику

Глава Березовского округа рассказала о том, какие цели удалось достигнуть за три года. Фото: АПК.

Во время конференции с губернатором, которая прошла в видео-формате, глава Березовского округа Светлана Щегербаева в присутствии жителей рассказала о том, какие цели удалось достигнуть за три года и что ждет впереди.

Главное, чем можно порадовать горожан в Березовском - в начале следующего года откроется здание поликлиники. Как ожидается, это должно быть одно большое здание, которое объединит детскую и взрослую поликлиники. Городская больница уже получила новое медицинское оборудование и автомобили скорой помощи. В поселке шахты «Березовская» сделали ремонт первого этажа в поликлинике № 2, а в детской поликлинике - педиатрического отделения. А в поселке Барзас уже установили модульное здание врачебной амбулатории.

Однако в Березовском округе строят и ремонтируют не только медицинские учреждения, но еще и образовательные. Так, в начале этого года сделали капитальный ремонт в средней школе № 1, а еще в двух школах открыли специальные пространства для дополнительного образования и еще один - по робототехнике - сделают в следующем году. Кроме того, в округе уже работаю пять так называемых «Точек роста» - центры образования цифрового и гуманитарного профилей.

В Барзасе за три года построили зону отдыха, спортивную, детскую и скейт-площадку, а также провели резервный водопровод с питьевой водой. А в Березовском же обустроили четыре общественных пространства и 18 дворов. При этом на улицах города поменяли 2 940 светильников, так что теперь ходить по ночам не так страшно.

Что касается дорог и транспорта, то с 2019 в округе провели ремонт в общей сложности 13,5 км, старые остановки и светофоры (в местах, где чаще всего случаются аварии) заменили на новые. Плюс - еще 13 новых автобусов.