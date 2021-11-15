В городах Кузбасса начали устанавливать новогодние елки

В Новокузнецке уже успели украсить главную новогоднюю елку. Фото:instagram/novokuznetsk.news.

До нового года осталось полтора месяца, а в городах Кузбасса уже вовсю устанавливают главный атрибут праздника. В нескольких муниципалитетах региона зеленые красавицы уже украшают главные площади. Например, жители города Осинники уже ощущают новогоднее настроение. Ведь к ним привезли живую ель из близлежащего лесничества.

- «Пушистая!», «Неужели у нас в городе классная елка будет?», «Какая красавица!», «Праздник к нам приходит», - делятся впечатлениями горожане.

В мэрии рассказали, что в ближайшие дни главная новогодняя ель засверкает огнями и, конечно, ее начнут украшать всевозможными игрушками и гирляндами. Уже объявлен конкурс среди школ города на лучшую новогоднюю игрушку. А как только позволят погодные условия - в Осинниках начнется возведение ледового городка. В этом году основной тематикой для оформления общегородских пространств выбран мультик «Зима в Простоквашино».

А в Новокузнецке украсить главную новогоднюю елку уже успели. Ведь к монтажу железных конструкций искусственной ели приступили больше месяца назад, в первых числах октября. Тогда новокузнечане пребывали в недоумении: так заранее на городской площади новогоднюю елку еще не собирали. Городская администрация рассказала, что решение по установке приняли неспроста. Оказывается, ель используется уже четвертый год, и многие элементы требуют ревизии, а зачистку и покраску деталей необходимо производить при температуре не ниже нуля градусов.

К монтажу главной новогодней ели приступили и в Кемерове. В настоящее время рабочие монтируют основание, а потом приступят к сборке светодинамической ели. Стоит отметить, что «рост» хвойной красавицы достигает почти 25 метров. В ее ветви специалисты вплетут по три яркие гирлянды синего, красного и белого цветов. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель будет менять цветовую гамму и рисунок. Также украшением конструкции станут 1 800 елочных шаров, диаметр которых 10, 15 и 20 сантиметров. Работы по установке праздничного дерева ориентировочно будут завершены в течение двух недель.