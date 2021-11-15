Введение QR-кодов в Кузбассе подстегнуло вакцинацию

Новые ограничения начали действовать в регионе с понедельника, 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 15 ноября, в Кузбассе начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест и ряда закрытых помещений. Без этого документа о прививке или перенесенной болезни, или отрицательного ПЦР-теста кузбассовцев не должны пускать в учреждения культуры, спортивные объекты, организации общепита, торговые центры и детские игровые комнаты. Также под ограничительные меры попали салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны. При этом, согласно распоряжению губернатора, в гостиницах и туристических базах введение QR-кодов отложено до 20 января 2022 года. Есть еще ряд мест, куда кузбассовцы могут пройти без всяких ограничений (Подробнее смотрите в «Куда в ТЦ пустят без QR-кода?»)

Напомним, введение системы QR-кодов связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Так, количество новых случаев коронавируса в Кузбассе ежедневно растет. За последние сутки в регионе было выявлено 370 заболевших. Это максимум с начала пандемии.

Вместе с тем от этой системы уже есть и польза. Не успели власти региона объявить о введении QR-кодов для посещения общественных мест, как в регионе значительно увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно во время аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 15 ноября, в администрации правительства Кузбасса.

- Только за прошлую неделю привились 50 349 человек. Поток вакцинирующихся вырос в полтора раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 тысяч человек, - рассказал зампредседателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник во время совещания.

Региональный Минздрав сообщил, что на минувшей неделе зафиксировали максимальное число пациентов, которые обратились за помощью в поликлиники и на станции скорой помощи с признаками пневмонии и коронавируса. Кроме того, всю прошедшую неделю высокие цифры сохранялись в стационарах, стабилизировать их удалось только к выходным.

На сегодняшний день в «красных зонах» развернуто 4 003 койки, 3 246 из них занято. Около 20% всего коечного фонда здравоохранения региона сейчас задействовано для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

К слову, высокой остается смертность, за прошедшую неделю от коронавируса умерли 25 человек, все они были не привиты. В ковидариях региона 229 человек сейчас находятся на аппаратах ИВЛ.

КОНКРЕТНО

Куда в ТЦ пустят без QR-кода?

Губернатор Кузбасса в субботу, 13 ноября, подписал новое распоряжение, которое вносит изменения в ранее опубликованные ограничения. Так, согласно документу без предъявления QR-кода кузбассовцы смогут пройти даже в места, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, если это:

- аптека;

- прививочный пункт;

- супермаркет;

- продуктовый дискаунтер.