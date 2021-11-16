Определены самые привлекательные для туристов деликатесы России

Кузбасс представляли 8 производителей. Тройку лучших в номинации «Загляните на огонек», которая проводится среди туристически привлекательных брендов, объявил Борис Листов, Председатель Правления Россельхозбанка - учредителя номинации и генерального партнера конкурса.

В результате упорной борьбы за титул между брендами с наибольшей туристической привлекательностью победителями стали карельская ряпушка (3-е место), югорская строганина (2-е место) и суздальская безалкогольная медовуха (1-е место).

В десятку финалистов также вошли азовская чиненка, дагестанское вино, краснояружские вареники (Белгородская область), перепелиное гнездышко по-Андреевски (Оренбургская область), сыры Горного Алтая, сыры из Сыростана (Челябинская область), сыры Шаакен Дорф (Калининградская область). Всего на победу в номинации претендовали 325 номинантов из 69 регионов.

От Кузбасса в конкурсе участвовало восемь производителей, которые изготавливают мед, молоко, сыр, масло, орехи, грибы и кондитерские изделия (мармелад, вафли).

- В прошлом году, когда конкурс проходил впервые, наш регион был представлен лишь одним брендом. В этом году брендов уже восемь. Разнообразие товаров, которые представляют наши конкурсанты, показывает, что в Кузбассе производят много вкусной и качественной продукции, достойной того, чтобы ее знали и приобретали по всей стране, - подчеркнул министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

- У нас большая страна, уникальные традиции и широкое разнообразие вкусов. Номинация «Загляните на огонек» - это конкурс среди наиболее привлекательных для туристов брендов, которые стали «визитными карточками» регионов. Мы выбрали бренды, которые действительно притягивают туристов. И тем самым помогаем регионам найти новые точки роста в продвижении туристических услуг. А значит, и в развитии сельских территорий, - сказал на церемонии объявления победителей Борис Листов.

Как победителям и другим участникам конкурса, так и другим фермерам РСХБ помогает в продвижении своих брендов с помощью маркетплейса Свое Родное. Им уже пользуются более 6 000 фермеров.

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