Проект СУЭК стал победителем Всероссийского конкурса лучших экологических практик

Проект «Очистка шахтных вод на производственных единицах АО «СУЭК-Кузбасс»» поэтапно реализуется с 2009 года. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

По итогам конкурса компания «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) награждена Дипломом победителя в номинации «Лучший «Зеленый» проект угольной промышленности».

Отмеченный экспертами проект «Очистка шахтных вод на производственных единицах АО «СУЭК-Кузбасс»« поэтапно реализуется с 2009 года. Было проведено изучение шахтных вод по количественному и качественному составу, а также имеющихся передовых технологий очистки в России и мире. Концепция новых очистных сооружений с многоступенчатым процессом разработана совместно фирмой EnviroChemie GmbH (Германия) и СУЭК. В 2014 году стационарные очистные сооружения, оснащенные оборудованием немецкой фирмы, были запущены в эксплуатацию на шахте имени А. Д. Рубана. А начиная с 2016 года начали успешно применяться сооружения модульного типа, где каждый блок-контейнер является самостоятельной, независимой и полноценной технологической единицей. Такая компоновка обеспечивает высокую скорость монтажа очистных сооружений, позволяет по мере необходимости изменять их производительность, а также место расположения.

Сегодня инновационные сооружения уже эксплуатируются на шести шахтах компании, и программа продолжает реализовываться. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Сегодня инновационные сооружения уже эксплуатируются на шести шахтах компании, и программа продолжает реализовываться. Опыт эксплуатации показал высокую производительность и эффективность модульных блоков. При этом производительные возможности сооружений постоянно совершенствуются.

Благодаря применяемым решениям по многоступенчатой очистке шахтных вод концентрация загрязняющих веществ на выходе в природные водоемы соответствует всем нормам природоохранного законодательства Российской Федерации. И технология позволяет 15-30 % воды после очистки повторно использовать предприятиями для собственных производственных и бытовых нужд.

В конкурсе лучших экологических практик «Надежный партнер – Экология» приняли участие около 300 проектов из 50 регионов. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Отметим, что в конкурсе лучших экологических практик «Надежный партнер - Экология» приняли участие около 300 проектов из 50 регионов. В финал вышли 60 лучших практик 2020 года. На церемонии награждения председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, глава оргкомитета конкурса Алексей Майоров подчеркнул, что задача конкурса - выявлять успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты, чтобы масштабировать их на территорию страны. Он призван содействовать реализации Национального проекта «Экология».