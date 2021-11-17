Бывшему главе следкома Кузбасса за вымогательство запросили 14,5 лет лишения свободы

В суде Центрального района г. Кемерово на этой неделе начались прения сторон по громкому уголовному делу о вымогательстве акций угольной компании АО «Разрез Инской».

Напомним, что по нему проходят семь человек, в том числе высокопоставленные чиновники регионального масштаба и их подчиненные.

Дело о попытке рейдерского захвата угольного предприятия, фактически являвшегося шахтой, Следственный комитет России возбудил еще в ноябре 2016 года. Фигуранты его обвиняются в вымогательстве у тогдашнего владельца предприятия Антона Цыганкова 51% акций, то есть контрольного пакета (513 штук). По его версии, он мог получить до 1,5 миллиарда рублей прибыли в течение 5−7 лет.

Цыганкову как собственнику предприятия предложили найти деньги для недовольных задержками зарплат шахтеров или продать свои акции для погашения долгов. Его привезли 12 июля 2016 года в Кемерово и, угрожая лишением свободы (сутки он вынужден был провести под арестом) и уголовным преследованием с дальнейшим арестом, вынудили оформить дарение контрольного пакета акций (по уставу Цыганков не имел возможности акции продать).

Кроме того, в деле есть два эпизода взятки в особо крупном размере, вменяемые Сергею Калинкину. Это подарки в виде автомобилей BMW X5, которые в 2012 и 2014 годах сделал генерал-майору Калинкину Александр Щукин - бизнесмен, сооснователь холдинга «Сибуглемет», которого областные власти привлекли к процессу дарения акций. Одно авто Калинкин, по информации прокуратуры, позже продал Екатерине Гобрусовой, матери своей сожительницы и бабушке своего сына

На заседании в суде Центрального района Кемерова сторона гособвинения попросила суд приговорить к лишению свободы всех фигурантов дела о вымогательстве, за исключением умершего в июле этого года бизнесмена, сооснователя холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина - дело в отношении его прокуратура предложила прекратить.

- Судебное следствие в данном заседании закончено, и я полагаю, что подсудимые совершили вымогательство, то есть требование в передаче имущества и право на имущество с применением насилия и угрозы насилия, - такую позицию гособвинения высказал старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Игорь Лицев.

Для обвиняемых запрошены следующие сроки: для бывшего главы СУ СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина - 14,5 лет колонии строгого режима. Так же его предложено наказать штрафом в 10 миллионов рублей, лишить звания генерал-майор юстиции и права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение четырех лет и конфисковать полученный им в качестве взятки автомобиль BMW X5 2014 года в собственность государства.

Для экс-заместителя губернатора Кузбасса Алексея Иванова запрошено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей, для бывшего заместителя губернатора Кузбасса Александра Данильченко - восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей, для экс-начальника департамента администрации Кузбасса Елены Троицкой - семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Бывшему заместителю руководителя второго отдела СУ СКР по Кемеровской области Сергею Крюкову предлагают назначить 9 лет

и 6 месяцев колонии строгого режима и 400 тысяч рублей штрафа, следователю этого отдела Артемию Шевелеву - 8 лет и 6 месяцев строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа. Кроме того, предложено запретить им занимать государственные и муниципальные должности на два года.

Для начальника правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадия Вернигора, доверенного лица Александра Щукина, - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей.

Процесс по этому делу начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Семеро из восьми подсудимых находились под домашним арестом, Калинкин - в СИЗО.

Прения по делу продолжатся 24 ноября.