Поединок на бокалах, концерт молодых джазменов и история мультфильмов: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Трагикомедия «Сатисфакция» по пьесе Евгения Гришковца. Фото: Московский современный художественный театр.

Поединок двух характеров

Смотрим спектакль по пьесе Евгения Гришковца.

Актеры «Московского современного художественного театра» и «Студия 613» представят на сцене ДК «Алюминщик» трагикомедию «Сатисфакция» по пьесе известного и любимого всеми Евгения Гришковца.

В спектакле заняты всего два актера. Но они и вдвоем смогут показать накал всех страстей, которые будут происходить на сцене. Это реальная история двух друзей-коллег, начальника и подчиненного, в которой есть все: предательство, подлость, ревность, страсть и ненависть.

Сюжет пьесы завязывается вокруг измены: один из друзей переспал с женой другого. Раньше это был повод для дуэли, сатисфакции. Сейчас, по-хорошему, тоже так надо. Только сатисфакция будет другой - современной и по-русски. Оружие - крепкий алкоголь и минимум закусок. А в ходе дуэли поднимаются темы дружбы, детей, одиночества и многие другие, которые окажутся близкими каждому из пришедших.

В этом спектакле мужчины увидят поединок двух стальных характеров, а женщины благодаря ему, смогут лучше понять свою вторую половинку.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 33-03-47

20 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей

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Концерт молодых исполнителей, в котором будут принимать участие учащиеся и артисты музыкальной джазовой студии джаз-клуба «Геликон». Фото: Губернаторский джаз-клуб «Геликон».

Таланты молодых джазменов

Идем на концерт учащихся музыкальной джазовой студии.

В Губернаторском джаз-клубе «Геликон» состоится концерт молодых исполнителей, в котором будут принимать участие учащиеся и артисты музыкальной джазовой студии джаз-клуба «Геликон». Причем выступления молодых исполнителей запланированы как в составе ансамблей, так и с сольными номерами.

В программе прозвучат классические произведения, джазовые стандарты, популярные мелодии в джазовой аранжировке.

Талантливые музыканты продемонстрируют со сцены свое мастерство и владение на различных музыкальных инструментах: рояль, саксофон, гитара, ударные, блок флейта, бас гитара, а также свои вокальные способности.

Зрителей ждет яркая концертная программа, хорошее настроение и, как всегда, незабываемые впечатления.

Во время проведения концерта будет работать музей джаза, фотовыставка.

Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23

22 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: 250 рублей

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Выставка «Волшебный фонарь», посвященная 85-летию студии «Союзмультфильм». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Как создавались мультфильмы

Идем на выставку, посвященную 85-летию студии «Союзмультфильм».

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась выставка «Волшебный фонарь», посвященная 85-летию студии «Союзмультфильм».

В настоящее время существует множество технических средств для домашнего просмотра кино, мультипликационных фильмов по своему выбору. Но лет 40-50 назад возможность посмотреть мультфильм в домашней обстановке ограничивались либо программой телевизионных передач, либо наличием фильмоскопа или кинопроектора.

В коллекции «Кузнецкой крепости» есть образцы советской техники, предназначенной для просмотра диафильмов и кинопленок и выпущенной в разные годы. На выставке будут представлены образцы фильмоскопов 1970-х и 1980-х годов выпуска («Знайка», «Экран», «ДЭФИ»), кинопроекторы «Русь», «Луч-2», «Радуга-2», а также пленки к ним. Большинство образцов демонстрирующейся техники - это дары музею новокузнечан. Некоторые аппараты бережно хранились и переданы в музей в рабочем состоянии.

Организаторы надеются, что выставка вызовет интерес и у старшего поколения как повод вспомнить свою юность, и у детей, любящих любопытные истории и мультфильмы.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей