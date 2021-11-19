«Шахта №12» рекультивировала 68 га земель в Киселевске в 2021 году

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

В течение 2021 года сотрудники «Шахты №12» вместе с учеными Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии озеленили 68 га. В ходе научных экспериментов была подобрана травосмесь из люцерны, костерца безосного, овсяницы и эспарцеты, давшая наилучшие результаты всхожести. 18 тонн смеси этих трав озеленили Киселевск.

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

На 15 га были высажены 6480 саженцев сосны и березы высотой 0,9 и 1,5 м.